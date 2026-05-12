Une chienne disparue le lendemain de son adoption est retrouvée 7 semaines plus tard avec ses chiots nés pendant sa fugue

Disparue 24 heures après son adoption, Patsy a finalement été retrouvée saine et sauve près de 2 mois plus tard, et elle n’était pas revenue seule. Sa fugue dans la campagne anglaise cachait en réalité une incroyable surprise ; la chienne avait mis bas en pleine nature et veillait sur ses chiots à l’abri des regards.

Patsy, une chienne croisée Chihuahua / Cocker, venait de voir sa vie basculer du jour au lendemain ; sa propriétaire devait déménager et n'était plus en mesure de la garder. Elle avait alors été adoptée par Christine Reading et son mari Les, qui habitent Yazor dans le Herefordshire, en Angleterre.

Le lendemain de son adoption, Patsy s'était échappée en passant par un trou dans la clôture. « La dernière fois que je l’ai vue, elle courait à travers les champs vers les 30 kilomètres carrés de forêt », raconte sa maîtresse à la BBC . Une expérience qu'elle qualifie de « totalement traumatisante ».

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BBC

Si Christine Reading a reçu plusieurs témoignages de personnes disant avoir vu la chienne par la suite, cette dernière poursuivait son escapade, qui aura duré 7 semaines au total.

Son adoptante craignait le pire. « Une semaine pouvait passer sans aucun signalement, et j’étais morte d'inquiétude en pensant qu’il lui était arrivé quelque chose », confie-t-elle.

L'espoir a été relancé par le passage de Patsy devant la caméra équipant une cage-trappe installée dans une ferme. Christine Reading s'est empressée de se rendre sur place, constatant, soulagée, que son amie à 4 pattes venait de s'y laisser enfermer.

A ce moment-là, elle était loin de se douter que Patsy n'était plus seule désormais ; elle avait donné naissance à une portée de chiots.

3 chiots sauvés

Ignorant ce fait, Christine Reading l'avait emmenée chez elle et remarqué qu'elle était extrêmement nerveuse et agitée. Elle avait d'abord mis cela sur le compte du stress induit par la fugue, mais a ensuite constaté que Patsy produisait du lait ; c'est là qu'elle a réalisé que la chienne avait accouché.

Christine Reading est vite retournée à la ferme avec la nouvelle maman, découvrant qu'elle avait caché ses 4 bébés parmi les ronces sous un arbre. Malheureusement, il était déjà trop tard pour l'un d'eux.

Les 3 survivants, en revanche, sont en bonne santé. Ils grandissent aux côtés de leur génitrice, qui apprend tout doucement à se détendre. Christine Reading et son mari ont décidé de garder l'un des petits. Les 2 autres seront proposés à l'adoption.

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