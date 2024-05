Le chanteur Bryan Adams et des chiens de thérapie partagent un moment magique juste avant le concert de l'artiste connu pour son amour des canidés

De leur rencontre avec Bryan Adams, les maîtresses de 4 chiens de thérapie sont reparties la tête pleine d’excellents souvenirs et des billets pour le concert de l’artiste, qui s’est tenu le soir-même.

Le chanteur canadien de 64 ans a, en effet, reçu la visite de ces quadrupèdes formés à apporter soutien et réconfort dans les hôpitaux, écoles et autres lieux où des personnes confrontées à la maladie ou à l’anxiété ont besoin de leurs services. Ce sont tous des transfuges de l’association galloise Cariad Pet Therapy.

L’interprète de « Summer of '69 », « Heaven » et « (Everything I Do) I Do It for You » était, en effet, au pays de Galles le dimanche 19 mai pour donner un concert à Cardiff.

Son attachement à la cause animale est presque aussi célèbre que ses chansons à succès. Sa participation à des campagnes menées par PETA en témoigne, tout comme son mode de vie vegan. En outre, il est un grand amoureux des chiens et sa famille en compte plusieurs. L’un d’entre eux avait d’ailleurs été sauvé par le chanteur alors qu’il errait au bord d’une route.

Max le Golden Retriever est l’un des chiens de thérapie à l’avoir rencontré à quelques heures du spectacle. Il était accompagné de sa maîtresse Kate James, qui se souviendra longtemps de ce moment privilégié. « C'était vraiment agréable de le rencontrer et il était comme un gars normal, adorable. C'était vraiment étrange », raconte-t-elle à la BBC.



Allison Barnes / BBC

« Il est juste entré, tout blasé, puis s'est assis et s'est occupé des chiens », poursuit la bénévole, qui a pu découvrir les photos et vidéos des chiens de Bryan Adams que ce dernier a fièrement montrées à ses invités.

« Et puis à la fin, il a dit : au fait, je m'appelle Bryan. Il nous a serré la main à toutes... Comme si nous ne savions pas exactement qui il était », conclut Kate James, qui était frappée par la gentillesse et la modestie du natif de Kingston en Ontario.

« Une expérience absolument incroyable »

Lizzy Cronin ne l’était pas moins. Venue de Swansea avec Kali, Labrador Retriever noir formé, lui aussi, par Cariad Pet Therapy, qualifie cette expérience d’« absolument incroyable ».

Lizzy Cronin / BBC

« Quand vous rencontrez quelqu'un de célèbre, vous espérez que cela ne gâchera pas l’image que vous avez de lui, mais il était absolument adorable, ajoute-t-elle. Il adore les chiens et il a passé du temps avec les 4 chiens [de thérapie] qui sont venus. »

Bryan Adams était assurément tout aussi heureux d’avoir fait la connaissance de ces chiens de thérapie et de leurs maîtresses, qui font un travail à la fois exigeant et précieux au service de la communauté. Pour les en remercier, il leur a offert des places gratuites à son concert.