Réveillés par les aboiements insistants de leur chien à l'aube, ils échappent à un incendie qui ravage leur garage et leurs voitures

Grâce à ses aboiements insistants aux aurores, un chien vigilant a permis à sa famille de découvrir à temps l'incendie qui ravageait son garage et menaçait de se propager au reste de la maison. Si les flammes ont détruit les véhicules stationnés sur place, aucune victime n’est à déplorer et le canidé est aujourd’hui salué comme un véritable héros.

Fillmore, chien d'une famille habitant la localité californienne de Tustin, est désormais considéré comme un héros, et ce, bien au-delà de la communauté locale, son exploit salvateur ayant largement été relayé par les médias, dont NBC Los Angeles .

Les faits l'ayant rendu célèbre et dont ses humains ont pu se sortir sains et saufs ont eu lieu très tôt le matin du mercredi 15 avril.



Orange County Fire Authority / Instagram

Aux alentours de 4h30, le Braque Allemand à poil court s'était mis à aboyer de manière insistante, alors qu'il se montrait plutôt discret d'habitude.

A ce moment-là, son propriétaire Tom Dalis, ainsi que la femme et la belle-mère de ce dernier, âgée de 90 ans, étaient encore endormis. Réveillés par les aboiements de Fillmore, ses maîtres lui avaient d'abord demandé de se taire, avant de comprendre qu'il tentait de les alerter du danger qui les guettait.

Ils ont alors regardé par la fenêtre et vu des flammes, pensant dans un premier temps que l'incendie se produisait chez les voisins, puis réalisant qu'il consumait leur garage.



Orange County Fire Authority / Instagram

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

« Donnez un prix à ce chien ! »

Les Dalis ont essayé d'éteindre le feu en utilisant des tuyaux d'arrosage, mais cela n'a pas suffi. Fort heureusement, les pompiers du comté d'Orange (Orange County Fire Authority) sont arrivés rapidement et ont réussi à maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage au reste de l'habitation. Ce dernier a complètement détruit le garage et les 3 voitures qui s'y trouvaient.



Orange County Fire Authority / Instagram

En revanche, il n'a fait aucun blessé grâce à l'alerte lancée par le brave Filmore, qui mériterait « un prix » d'après le compte Instagram de l'Orange County Fire Authority.

A lire aussi : Après 5 années à traquer les incendies, un chien d'investigation savoure une retraite bien méritée et passe le relais à son successeur

L’info Woopets : pourquoi certains chiens « sentent » un incendie avant les humains, voire les détecteurs de fumée ?

Les chiens sont capables de repérer très tôt les incendies, parfois même avant les détecteurs de fumée, grâce à leurs sens extrêmement développés.