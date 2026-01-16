Des nouvelles d'Aloka, chien mascotte d'une marche pour la paix et opéré gratuitement après s'être blessé à la patte (vidéo)

Chien symbole d’une marche pacifique allant du Texas à la capitale américaine, Aloka a récemment offert un moment chargé d’émotion à ceux qui suivent son parcours avec attention. Quelques jours après sa blessure et son opération, il se porte nettement mieux et a même pu rendre visite aux moines qu’il accompagnait.

Aloka, compagnon canin d’un groupe de moines bouddhistes ayant entrepris une longue marche pour la paix à travers les Etats-Unis, est devenu l’ambassadeur de cette initiative. Parti de Fort Worth au Texas, le chien devait rallier Washington DC en 120 jours, mais il avait dû quitter ses compagnons en cours de route à cause d’une blessure à la patte.

“Sensibiliser à la paix, à la bienveillance et à la compassion en Amérique et dans le monde entier”. Tel est l’objectif de cette marche de 3 700 kilomètres affiché sur la page Facebook qui y est dédiée, et Aloka était bien parti pour aller au bout. Le périple a néanmoins pris fin pour lui, mais il a pu être opéré grâce à un bel élan de solidarité et au geste magnifique d’une clinique vétérinaire de Caroline du Sud, le Charleston Veterinary Referral Center en l’occurrence. Les responsables de l’établissement ont effectivement proposé de le soigner gratuitement.



Walk for Peace / Facebook

“Son esprit est fort”

Des nouvelles d’Aloka ont été partagées le jeudi 15 janvier sur la page Facebook “Walk for Peace” à travers une vidéo le montrant monter à bord d’une voiture. Où le chien s’apprêtait-il à se rendre ? Il allait rejoindre les moines bouddhistes dont il avait été contraint de se séparer quelques jours plus tôt.

“Nous avons de merveilleuses nouvelles à partager ! Aloka se remet très bien de son opération. Son esprit est fort et sa guérison progresse magnifiquement”, peut-on lire dans ce post.

“Il ressent votre amour”

“Aujourd’hui, dans la région de Charlotte, Aloka, le Chien de la Paix, aura une brève et joyeuse rencontre avec les vénérables moines qui poursuivent leur marche, ajoute l’auteur de la publication. Après ce moment précieux passé ensemble, il retournera en rééducation afin de continuer son rétablissement et de retrouver pleinement ses forces. Merci pour toutes vos prières et pour l’attention bienveillante que vous portez à notre compagnon de paix. Il ressent votre amour !”

Dans une autre vidéo mise en ligne quelques heures plus tard, on peut vivre les émouvantes retrouvailles. Aloka était clairement ravi de revoir ses compagnons de route, remuant la queue en échangeant des moments de tendresse et de complicité avec plusieurs d’entre eux.