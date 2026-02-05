« J’ai fondu en larmes », une chienne affamée, trop faible pour marcher, remue encore la queue pour sa sauveteuse (vidéo)

Zully a beau être habituée à venir en aide aux chiens en détresse de sa communauté, elle a fondu en larmes en croisant la route de Tabitha, une chienne affamée et presque sans force, mais d’une douceur incroyable. Son intervention a heureusement transformé la vie de cette boule de poils, lui ouvrant la porte d’un avenir plein de bonheur.

Ce jour-là, sur la route menant à ce qu’elle appelle la « décharge » de sa communauté, à Cleveland, au Texas (États-Unis), Zully Vasquez Ventura a été confrontée à une scène déchirante. Dans ce quartier, où les chiens abandonnés sont innombrables, elle a aperçu un chiot affamé parmi les plus maigres qu’elle ait jamais vus. Bouleversée, elle a alors freiné brusquement avant de sauter de sa voiture pour l'aider.

Une chienne au bord de la survie

En s’approchant de la petite chienne, Zully a été surprise de voir que, malgré son état et sa grande faiblesse, elle restait douce et affectueuse.

« Elle faisait 5 ou 6 pas et s'écroulait, trop faible pour continuer. Elle n'avait ni nourriture, ni eau, ni même d'abri contre le soleil. », a expliqué Zully à The Dodo. « C'était la chienne la plus affectueuse du monde, elle remuait la queue. »

© Zully Vasquez Ventura

Bien qu’habituée à porter secours aux toutous en détresse de ce quartier, Zully a été submergée de tristesse. « J’ai fondu en larmes », a-t-elle expliqué, bouleversée. « J’ai appelé mon mari et je lui ai dit : “Je ne sais pas pourquoi je continue à venir dans ces rues, je sais ce que je vais trouver." »

Soutenue par les mots réconfortants de son mari, Zully a trouvé le courage d’agir en partageant l’histoire du chien sur les réseaux sociaux. En moins de 20 minutes, une autre âme généreuse lui a répondu : Diann Thomason, de l’association Three Little Pitties Rescue.

© Zully Vasquez Ventura

Un futur plein d’espoir

Touchée par la détresse de Zully et l’état du toutou, Diann a immédiatement décidé d’agir. Elle a recueilli la chienne, qu’elle a nommée Tabitha, puis l’a emmenée en urgence à la clinique vétérinaire du refuge.

« Je pensais qu'elle allait mourir, vraiment », a-t-elle déclaré, sidérée par la résilience de la chienne. « Elle était là, devant la clinique vétérinaire, toute maigre, presque sans poils, mais sa queue n'arrêtait pas de remuer. […] Elle était tout simplement la plus heureuse des créatures. »

© Diann Thomason

Tabitha était malnutrie et souffrait d’une gale sévère, chaque os de son corps se faisant sentir au toucher. Grâce aux soins attentifs de Diann, elle a progressivement retrouvé la santé, et son pelage a lentement repoussé, révélant sa vraie beauté.

Lorsqu’elle a été proposée à l’adoption, une candidate de Vancouver semblait idéale. Comme Tabitha n’aimait ni les cages ni les voitures, Diann l’a accompagnée elle-même du Texas jusqu’à l’État de Washington.

A lire aussi : "Nous avons dormi blottis pendant 12 heures", après avoir passé 7 mois dans un refuge, cet adorable toutou découvre enfin le bonheur de dormir dans un lit douillet

© Three Little Pitties

À leur rencontre, la chienne a accueilli sa nouvelle adoptante avec enthousiasme, et Zully, en voyant la vidéo, a versé cette fois des larmes de joie. « Cela me rappelle qu'il y a de l'espoir », a-t-elle conclu. « La voir rejoindre une nouvelle famille me fait comprendre que tout cela en vaut la peine. »