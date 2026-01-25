« Il n'était plus qu'un squelette », un chien défiguré par la gale et maigre entame une transformation magnifique grâce à une aide inattendue (vidéo)

Zubin était une ombre, qui errait en solitaire dans les rues de Cleveland (Texas, États-Unis). Personne ne posait le regard sur lui, malgré son état catastrophique. Jusqu’au jour où 2 bénévoles d’une association locale l’ont regardé, et lui ont offert un nouveau départ dans la vie.

Comme le rapporte The Dodo, Zubin a erré pendant des années dans les rues de Cleveland et semblait invisible aux yeux des passants. Rongé par la gale et maigre, il avait perdu toute volonté de vivre.

De passage dans le quartier, Zully Vasquez Ventura et Jenny Rodriguez – bénévoles au sein d’une association de protection animale –, se sont arrêtées après l’avoir aperçu. Elles ont notamment partagé son histoire sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’obtenir de l’aide, et l’ont qualifié de « chien fantôme ».

« Je ne sais pas s’il va passer la nuit »

Amanda Houghton, l’une des bénévoles de Jack Jack's Pack Street Dog Rescue, a repéré la publication concernant Zubin sur son fil d’actualité et n’arrivait « pas à détourner le regard ». En accord avec l’organisation, elle s’est constituée famille d’accueil et s’est précipitée sur les lieux pour le récupérer.

© Zully Vasquez Ventura / The Dodo

« Je voulais juste le mettre en sécurité au plus vite ; c'était mon objectif, confie la bonne samaritaine, mais quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit : "Je ne sais même pas s'il va passer la nuit." » À la suite du sauvetage, Amanda l’a directement emmené à la clinique vétérinaire.

« Je n'ai jamais accueilli un chien dans un état aussi déplorable, déclare-t-elle, il n'était plus qu'un squelette. Le vétérinaire l'a comparé à un fossile et a dit qu'il souffrait du pire cas de gale qu'ils aient jamais vu. »

© Zully Vasquez Ventura / The Dodo

Zubin est disponible à l’adoption

Pour recouvrer la santé, Zubin a eu besoin de soins médicaux en urgence et d’une alimentation spécifique. À son arrivée en octobre 2025, il ne pesait que 27 kg. Aujourd’hui, il affiche une petite quarantaine de kilos sur la balance. D’après un test ADN, le chien est issu d’un croisement entre un Berger d’Anatolie et un Chien de montagne des Pyrénées.

© Zully Vasquez Ventura / The Dodo

Enfin en sécurité, ce grand gaillard découvre les jouets et les petits plaisirs de la vie de famille. Après des mois de convalescence, Zubin est prêt à passer à la prochaine étape : l’adoption.

« Il a fait d'énormes progrès et il est incroyablement doux. Il n'a jamais montré la moindre agressivité. Il adore les câlins. Il s'entend bien avec tout le monde, conclut sa mère d’accueil, le voir se rétablir aussi bien, s'intégrer à notre foyer et être un chien affectueux malgré tout ce qu'il a vécu, c'est tout simplement incroyable. »

© Zully Vasquez Ventura / The Dodo