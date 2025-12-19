Privée de jardin pendant des années, cette ancienne chienne de refuge découvre le bonheur d'en avoir un (vidéo)

Avec une bonne dose d’amour et de dépense physique, n’importe quel chien peut vivre en appartement. Néanmoins, la découverte d’un jardin rien que pour soi est souvent un moment de grande émotion pour la plupart des toutous. Grace Louise ne dira pas le contraire, elle qui a découvert son tout nouveau jardin après avoir suivi son humaine dans divers appartements pendant plusieurs années…

Grace Louise a été adoptée par son humaine, Olivia Steele, en 2018 au refuge Last Hope K9 , situé à Boston dans l’État du Massachusetts (aux États-Unis). Depuis toutes ces années, elle vit une vie d’aventures auprès de sa gardienne et n’a plus jamais connu la fin et la tristesse. Jusqu’à l’année dernière, le duo n’avait cependant connu que la vie en appartement. Alors, quand Olivia a finalement acheté sa première maison avec jardin, elle avait terriblement hâte que sa boule de poils la découvre… Dans une première vidéo postée sur son compte TikTok , on peut voir la jeune femme expliquer tendrement à sa chienne qu’elle va désormais avoir son tout premier jardin.

Une nouvelle vie

Quelques jours plus tard, alors qu’un abonné avait demandé à voir la réaction de la chienne au moment de la découverte du jardin, Olivia a posté une nouvelle vidéo. On y voit Grace Louise descendre de la voiture à la hâte et se précipiter sur son nouveau terrain de jeu pour en renifler le moindre recoin. Visionnée par plus de 199 200 fois et likée plus de 38 000 fois, la séquence est très rapidement devenue virale et a même été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek .

“Je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis reconnaissante”, peut-on lire en légende. Après plusieurs années de vie en appartement, Olivia et sa meilleure amie à 4 pattes peuvent désormais profiter d’une vie plus détendue avec un accès permanent à l’extérieur. Grace Louise profite ainsi du fait de pouvoir être dehors sans être en laisse. Un bonheur pour n’importe quel toutou !

Un bonheur discret

“Honnêtement, je ne savais pas comment elle allait réagir. Elle est plutôt timide et réservée dans les nouveaux endroits ; je n'aurais donc pas été surprise ou contrariée si elle n'avait pas l'air si excitée au début, mais j'étais très contente de la voir tout de suite s’y sentir à l’aise !”, a confié Olivia lors d’un entretien accordé au média. Il ne fait aucun doute que, un an après, la joyeuse petite chienne a désormais bien élu domicile dans son nouveau chez elle…

© @oliviasteelemusic / TikTok