Une femme s'effondre dans sa salle de bain, son chien met toute la famille en alerte pour la sauver

Quand un problème de santé grave frappe sans prévenir, chaque seconde peut faire la différence. Pour Patricia Dangerfield, cette différence a pris la forme d’un compagnon à 4 pattes au flair et à la loyauté infaillibles. Grâce à l’intervention décisive de Benjamin, son chien dévoué, elle a pu recevoir une aide vitale au moment où elle en avait le plus besoin. Leur histoire mêle courage, instinct et lien indéfectible entre un animal et ses proches.

Patricia Dangerfield habite le comté d'Orangeburg, en Caroline du Sud (Etats-Unis). Récemment, cette mère de famille a été victime d’un AVC, mais elle a pu s’en remettre grâce à son chien, Benjamin, qui a donné l’alerte à temps par ses aboiements.



WRDW

Ce soir-là, elle se trouvait dans sa salle de bain et s’apprêtait à aller se coucher, quand elle s’est effondrée. Il n’y avait pourtant eu aucun signe avant-coureur. “Je n'avais aucune douleur, aucun mal de tête, aucun vertige, raconte-t-elle à WRDW , qui rapporte cette histoire. L'instant d'après, je me suis retrouvée par terre.”

Benjamin s’est tout de suite mis à aboyer, attirant ainsi l’attention de John Dangerfield, le mari de Patricia.



WRDW

“Je suis entré, j’ai essayé de la soulever, mais je n’y arrivais pas, se souvient-il. Alors j’ai appelé Shannon, notre fille, et elle est arrivée en 10 minutes.”

La famille s’est empressée de contacter les secours. Une ambulance est rapidement arrivée sur les lieux pour emmener Patricia Dangerfield jusqu’à une hélisurface où un hélicoptère attendait. Elle a ainsi été transportée à l’hôpital Prisma Health, à Columbia, par voie aérienne.

“Je pense que le chien a été le véritable héros”

Elle a été prise en charge par le Dr. Souvik Sen, neurologue, et son équipe. “Nous lui avons rapidement fait passer un scanner et nous nous sommes assurés qu'il n'y avait pas d'hémorragie cérébrale, explique le médecin. En cas d'AVC, chaque minute compte. Plus vite elle arrive à l'hôpital, mieux c'est. On peut alors la traiter.”

Un petit caillot a été repéré dans le cerveau de Patricia Dangerfield. Il a pu être retiré. En quelques jours, elle s'est complètement rétablie.

“L'hélicoptère et notre travail d'équipe ont joué un rôle important, mais je pense que le chien a été le véritable héros”, conclut le Dr. Souvik Sen.