« Il ne pesait que 9,5 kg », ce chien errant sauvé entame une reconstruction inespérée

Abandonné et affaibli, ce chien semblait avoir perdu tout espoir. Aujourd’hui, après des soins et beaucoup d’amour, il connaît une seconde vie pleine de joie et d’énergie.

“Il vivait un véritable cauchemar. Il ne pesait que 9,5 kg, soit moins de la moitié du poids normal d'un chien de sa taille en bonne santé”, pouvait-on lire sur le site web de The Animal Foundation, une association basée à Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis), au sujet de Chappo.



The Animal Foundation / Instagram

Ce chien découvert errant était, en effet, dans un état critique au moment de son arrivée. “Chappo est l'un des chiens les plus maigres que The Animal Foundation ait jamais vus”, poursuivait l’organisation.



The Animal Foundation / Instagram

Les bénévoles avaient eu le cœur brisé en le voyant. Outre la cachexie qui le caractérisait, il souffrait également de douleurs aux hanches, avait perdu des poils autour des oreilles et était si faible qu’il ne pouvait même pas se hisser sur le matelas de son box, rapportait The Dodo .

L’équipe de The Animal Foundation s’était mobilisée pour l’aider à remonter la pente. Le défi semblait insurmontable, tant Chappo était mal en point, mais tout le monde était déterminé à y parvenir.



The Animal Foundation / Instagram

Il a reçu soins, attention et affection de la part de ses bienfaiteurs. Par ailleurs, un régime alimentaire spécifique a été mis en place pour lui permettre de reprendre du poids de manière progressive, tout en préservant son fragile organisme.



The Animal Foundation / Instagram

Chappo devient Gumbo

"Malgré tout, ce gentil garçon ne demande qu'à être aimé quand notre équipe s'approche de lui, indiquait The Animal Foundation. Il a un regard de chiot irrésistible et se laisse caresser doucement, ne désirant rien d'autre que de l'amour.”

Peu à peu, son état de santé s’est amélioré, il a regagné du poids et est devenu de plus en plus actif. En décembre 2025, il a été décidé de le proposer à l’adoption. Chappo a rapidement trouvé une famille aimante.



The Animal Foundation / Instagram

Répondant désormais au nom de Gumbo, “il est joueur, intelligent, plein d'énergie et profite pleinement de la vie, se réjouit The Animal Foundation. Nous sommes ravis.”

