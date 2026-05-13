Réveillés par les aboiements de leur chien sauvé de l'euthanasie quelques mois plus tôt, des camping-caristes échappent de justesse à l’incendie (vidéo)

Réveillés en pleine nuit par les aboiements alarmants de leur chien, des camping-caristes ont échappé de peu à un drame sur une aire à Brest, dans le Finistère. Grâce au réflexe de Kyoko, 11 mois, plusieurs personnes ont pu se mettre en sécurité jusqu'à l'arrivée des pompiers qui ont maîtrisé l'incendie.

Il n'a pas attendu de fêter son premier anniversaire pour se comporter en héros et rendre la pareille à sa famille, qui lui avait sauvé la vie en l'adoptant. Kyoko a permis à ses humains d'échapper aux flammes en donnant l'alerte alors qu'ils dormaient dans leur camping-car et qu'un incendie les menaçait. Sa vigilance a d'ailleurs été salvatrice pour plusieurs autres personnes, rapportait TF1 INFO .



TF1 INFO / Facebook

Le mercredi 6 mai à 2 heures du matin, Marie-Ange et Sébastien Deruytter étaient endormis dans leur caravane quand leur ami à 4 pattes et au pelage noir et feu s'est mis à aboyer et à grogner. « On sait que ce n'est pas normal parce qu'il n'aboie sur personne et ne grogne pas », peut-on entendre de la part de sa maîtresse dans le reportage de TF1 INFO partagé sur Facebook et que voici :

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Le camping-car voisin s'était embrasé. C'est ce qui causait cette agitation inhabituelle chez Kyoko et l'avait amené à prévenir ses propriétaires à sa manière.

Sébastien Deruytter a ainsi été tiré de son sommeil et a réagi rapidement en éloignant sa caravane, appelant les secours et réveillant les autres camping-caristes stationnés sur cette aire située à Brest (29).

Sauvé à la fourrière, il se mue en sauveur

Le propriétaire du véhicule en feu, lui, a réussi à en sortir in extremis. On était tout près de la catastrophe, car il y avait une bouteille de gaz à bord qui, fort heureusement, n'a pas explosé. Il y en avait également une dans le camping-car des Deruytter.



TF1 INFO / Facebook

« Les secours sont arrivés, ils ont sorti la lance d'incendie et éteint le feu en très peu de temps », raconte, pour sa part, Nicolas Morvan, qui séjournait, lui aussi, sur les lieux et avait pu réagir au bon moment grâce à « ce chien [qui] a fait le boulot ».



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Le brave Kyoko, 11 mois, avait été adopté par Marie-Ange et Sébastien Deruytter alors qu'il risquait de perdre la vie. Découvert errant, il avait été placé en fourrière et était ainsi susceptible d'être euthanasié quelques jours plus tard. Sa rencontre avec le couple lui avait offert une seconde chance. Il les a remerciés de la plus belle des manières sur cette aire de camping-car finistérienne…