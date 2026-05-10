Après 7 années de dévouement à l'hôpital, un chien de soutien émotionnel reçoit une haie d'honneur pour sa retraite (vidéo)

Chien de soutien émotionnel à l’hôpital Medellin (Colombie), Tambor est connu de tous pour sa gentillesse, c’est pour cette raison qu’il a eu le droit à un bel hommage au moment de son départ en retraite. Le Basset Hound ne s’attendait pas à recevoir tant d’amour, mais a accueilli tous les gentils mots adressés et les gestes qui en disent long sur sa place dans l’institution.

Tambor a œuvré dans ce lieu, auprès des patients, durant 7 années. Il a apporté de la joie à tout le monde, y compris au personnel hospitalier. Toujours de bonne humeur, le Basset Hound ne passait pas inaperçu avec ses oreilles dansantes dans les couloirs de ce lieu parfois synonyme d’anxiété et de peur.

@fundacioninstintos / Instagram

7 ans de bons et loyaux services

Soutien pour les personnes hopitalisées, Tambor pouvait aussi très bien soutenir les personnel soignant, médecins, infirmières, sages-femmes dans leur quotidien parfois difficile. Il n’était pas rare de le voir collé à la jambe d’un soignant.

Tout le monde le connaissait, rappelle The Dodo, et c’est pour cette raison qu’une belle dernière journée de carrière a été organisée.

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Rassemblés pour Tambor

Tambor a d’abord emprunté le couloir de l’entrée de l’hôpital, au milieu d’une haie d’honneur, il a été acclamé par le personnel et les personnes présentes pour lui. Surpris, le chien a avancé avec la queue qui battait, envahi par une joie immense.

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Puis, tout le monde a rejoint une salle de conférence, pour une série de discours mettant en valeur la carrière de Tambor, ses temps forts et les nombreuses qualités du canidé.

Une vidéo publiée par l’hôpital sur Instagram nous donne un aperçu d’un discours émouvant. « Pendant son séjour ici, nous avons vécu de merveilleux moments de connexion, de ceux pour lesquels les mots ne suffisent pas, mais qui nous habitent pour toujours », livrait une femme du personnel. Elle ajoutait : « Tambor n’a pas seulement offert de la compagnie, il a également apporté le calme, le confort, et des moments de joie à ceux qui en avaient le plus besoin ».

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« Un chapitre se termine »

À l’issue des discours, Tambor a reçu un certificat en mémoire de tout ce qu’il a fait pour l’hôpital. Il a également eu des cadeaux, et notamment ses friandises préférées.

Une retraite paisible l’attend dans sa famille. Ses collègues n’oublieront jamais sa douceur et sa motivation, c’est certain.