Abandonné car jugé trop difficile ce grand croisé Saint-Bernard devient le meilleur ami d'un chat roux (vidéo)

Autrefois lâchement abandonné car jugé beaucoup trop difficile à gérer, Rocky, un chien croisé Husky et Saint-Bernard d'un an et demi, prend aujourd'hui une magnifique revanche sur son passé. Devenue virale sur TikTok avec des milliers de vues, la vidéo de son adoption révèle un chien d'une patience absolue, que forme une amitié attachante avec Bubba, un chat roux qui passe désormais ses journées à le couvrir de câlins.

C’est une vidéo TikTok, publiée sur le compte « @sarah.kiroddy », qui a fait connaître le duo. A priori, le grand croisé Huksy et Saint-Bernard et le félin n’ont rien en commun. Pourtant, ils ont été les premiers à prouver qu’ils pouvaient parfaitement s’entendre. Newsweek a relayé ces images touchantes et sincères.

Considéré comme « trop difficile »

Sarah Kiroddy revenait sur ce joli moment auquel elle a assisté chez ses parents, les propriétaires du duo. Habitué à son environnement, le chat Bubba n’a pas été perturbé par l’arrivée d’un nouveau petit frère canin.

De taille imposante, le chien nommé Rocky avait derrière lui un parcours mouvementé. Sarah racontait : « Il était errant, puis a été adopté et abandonné parce qu’il était ‘trop difficile à gérer’. Il n’a qu’un an et demi ».

Les nouveaux propriétaires du chien ont été surpris de découvrir, au contraire, un chien très câlin avec eux, et ce tout au long de la journée. Une vidéo témoigne de cette tendresse adressée à ses humains.

@sarah.kiroddy / TIkTok

Un chien aimé de tous

Difficile de ne pas apprécier Rocky, racontait Sarah. En effet, depuis son arrivée, Rocky est apprécié de tout le monde, humains comme animaux.

Son premier fan est Bubba, ce à quoi les propriétaires et leur fille ne s’attendaient pas tout à fait.

« Le chien le plus patient du monde »

Bien loin de la description qui avait été faite de Rocky avant son adoption, le chien a un comportement à l’extrême opposé. En présence de Bubba, il se laisse complètement guider.

Depuis son arrivée dans sa nouvelle maison, le chien est suivi à la trace par le chat roux qui ne cesse de le couvrir de câlins et de bisous.

Sur une vidéo très appréciée par les internautes, on voit Rocky de marbre sous les baisers de son nouvel ami félin, comme s’il n’osait pas bouger face à une telle déclaration de tendresse. Si le félin semble un peu collant par moment, il est toujours guidé par l’amitié.

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Un internaute commentait la scène avec humour : « Le chat lui a dit de s’asseoir tranquillement et de se laisser aimer ».