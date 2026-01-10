En état de choc et percutée par une voiture, une chienne trouve la force de remuer la queue pour ses sauveurs

December a eu beaucoup de chance. Percutée par une voiture, la chienne est restée couchée dans l’herbe en tremblant de froid, jusqu’à ce que des bénévoles de l’association américaine Adams County Pet Rescue (ACPR) la remarquent alors qu'ils revenaient d'un sauvetage et lui tendent la main bienveillante qu’elle espérait tant.

À la fin du mois de novembre, 2 bénévoles de l’association ACPR ont remarqué une tache blanche immobile dans l’herbe. Intrigués, ils se sont approchés et ont découvert une pauvre chienne transie de froid, qui restait couchée dans l’herbe. Comme le révèle The Dodo, l’animal avait été percuté par une voiture.

« Elle avait très froid, elle était recroquevillée sur elle-même, tremblait et ne bougeait pas, déclare Kyya Grant, directrice de l’association, elle était effrayée, souffrait beaucoup et était en état de choc. Sa queue remuait quand ils ont commencé à lui parler, et [elle] semblait savoir que les secours étaient en route. »

© Adams County Pet Rescue

« Elle aime les gens plus que tout »

Ce matin-là, les bénévoles avaient déjà secouru une chienne et ses 3 chiots, trouvés à proximité dans un fossé. Malgré le peu de place qu’il restait dans leur véhicule, ils étaient déterminés à sauver la boule de poils blessée et ont réussi à la transporter en lieu sûr.

© Adams County Pet Rescue

Baptisée December, la rescapée a eu droit à des examens vétérinaires et des soins dans une clinique vétérinaire locale. Heureusement, elle ne présentait aucune blessure grave, hormis une entorse à la patte.

Comme elle n’était pas identifiée, les bénévoles l’ont accueillie dans leur refuge et l’ont aidée à se rétablir. Très vite, December a révélé une personnalité affectueuse et pétillante. « Elle aime les gens plus que tout et veut simplement être constamment avec eux », précise Kyya.

© Adams County Pet Rescue

December sera proposée à l’adoption

Pour le plus grand soulagement de ses bienfaiteurs, December a vite guéri. Quelque temps après son sauvetage, elle a commencé à courir après les balles et à jouer avec des peluches.

« On ne se souvient pas d'un chien qui, après avoir été percuté par une voiture, s'en soit aussi bien remis, confie Kyya, elle est active et adore les promenades. À part quelques poils en moins, on ne devinerait jamais qu'elle a été blessée. » Un beau témoignage de résilience !

© Adams County Pet Rescue

La prochaine étape ? Mettre la patte sur la famille idéale. Lorsqu’elle sera prête, December sera proposée à l’adoption. En attendant de trouver le grand amour, la chienne profite de la seconde chance qui lui a été offerte et de la bienveillance de ses sauveurs.

© Adams County Pet Rescue