Un chien souffrant d'une grave tumeur faciale reçoit une pluie de dons pour vivre ses derniers jours de la meilleure façon

Condamné par une tumeur après avoir été retrouvé attaché à un poteau, Huxter profite aujourd’hui d’une fin de vie entouré d’amour grâce à une famille d’accueil et à un formidable élan de solidarité. Le chien va même voir ses plus grands souhaits réalisés à travers une série d’activités et d’aventures imaginées spécialement pour lui.

Abandonné, selon toute vraisemblance, en raison de sa maladie, un chien s'est vu offrir une nouvelle chance grâce à une association, une famille d'accueil et la solidarité de la communauté locale, rapportait FOX 8 .

Le canidé en question est un croisé Pitbull qui répond au nom de Huxter. Il avait été découvert par des agents animaliers alors qu'on l'avait attaché à un poteau à Cleveland, en Ohio (Etats-Unis). Ses sauveurs s'étaient rendu compte qu'il souffrait d'une grosse tumeur lui déformant le visage.

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FIDO's Companion Rescue Inc. / Facebook

Il avait été examiné en clinique vétérinaire, et le pronostic n'était malheureusement pas réjouissant. Toutefois, les gens qui prennent soin de lui aujourd'hui veulent faire en sorte que ce qui lui reste à vivre soit le plus joyeux possible.

A commencer par Paige Kinney, sa mère d'accueil. « Il continue de mâcher des os, il s'amuse avec des jouets et il respire mieux que certains chiens de race pure, donc je ne peux pas dire que sa qualité de vie est mauvaise », indique cette dernière, qui avait eu vent de son histoire par l'intermédiaire de l'association Fido’s Companion Rescue.

« Quand j’ai vu ses photos et tout le reste, j’avais une tout autre opinion à ce sujet, puis je l’ai rencontré et cela a changé très rapidement », raconte la bénévole, qui s'est vite rendu compte à quel point la joie de vivre de Huxter est grande.

« Il va vivre plus que ce que la plupart des chiens connaissent au cours de toute leur vie »

Les autres chiens de Paige Kinney l'ont accueilli à pattes ouvertes, et il s'est rapidement fait une place de choix au sein de la meute. Des chiens qui sont d'ailleurs tous des « foster fails », autrement dit, adoptés par celle qui n'était censée les garder que temporairement.



FIDO's Companion Rescue Inc. / Facebook

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Fido’s Companion Rescue invite désormais la communauté à dresser une liste de souhaits pour Huxter, ainsi qu'à adresser des dons pour financer les activités proposées et ses soins.

Les idées d'aventures n'ont pas tarder à affluer, les contributions financières non plus. L'association s'emploiera à étudier tout cela pour mettre en place un programme d'expériences ludiques et excitantes pour Huxter.

« Il y a beaucoup de très belles suggestions pour sa liste de souhaits et nous avons hâte de les réaliser. Il va vivre plus que ce que la plupart des chiens connaissent au cours de toute leur vie, donc je pense que c’est vraiment spécial pour lui », conclut Paige Kinney.