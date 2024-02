"J'ai besoin d'un miracle" : Une association va au-delà de ses capacités après la découverte de 50 chiens entassés dans une maison

Des dizaines de chiens ont été découverts dans une propriété du comté de Los Angeles (Californie, Etats-Unis), vivant dans l’insalubrité et la privation les plus totales. Le propriétaire des lieux s’était laissé dépasser par la situation. Face à l’impuissance des autorités, une association est intervenue malgré ses moyens limités.

Le mercredi 5 avril, 10 chiots nouvellement arrivés au refuge californien Wagmor Pets Dog Rescue, situé à Studio City, recevaient soins, nourriture et attention de la part des bénévoles. Ils sont suffisamment âgés pour être sevrés et commencer leur apprentissage dans l’optique de leur adoption. Ces jeunes quadrupèdes font partie des 50 chiens découverts lundi dans une maison de Lancaster, à environ 2 heures et demie de route de là, rapportait le Los Angeles Times.

Melissa Bacelar, fondatrice de Wagmor Pets Dog Rescue, avait été appelée ce soir-là par une personne ayant vu les canidés livrés à eux-mêmes, sans nourriture ni eau dans la propriété en question. « Je ne sais pas quoi faire. J’ai besoin d’un miracle », avait-elle alors répondu à son interlocuteur.

Malgré l’ampleur du défi et les capacités limitées de son organisation, Melissa Bacelar n’a pas hésité une seule seconde à intervenir. Elle et son équipe de bénévoles se sont rendues sur place et en rencontré l’homme qui détenait ces animaux. Ce dernier semblait totalement dépassé par la situation et ne pas en avoir saisi la gravité.

D’après Melissa Bacelar, il était en larmes en voyant l’association apporter à manger à ses chiens, ces derniers n’ayant pas eu de véritable repas depuis bien longtemps.



Mardi matin, Wagmor Pets Dog Rescue avait réussi à rassembler quelque 180 kilogrammes de nourriture pour chien. Tout en continuant de prendre soin des 10 chiots, la fondatrice et ses camarades s’organisent pour la prise en charge des 40 chiens restants.

Ils sont encore trop peu socialisés pour être proposés à l’adoption. Il reste énormément de travail à faire avec eux. Il s’agira d’abord de les récupérer, stériliser et leur trouver suffisamment d’éducateurs.

Il a été convenu avec le propriétaire d’installer des clôtures sur sa propriété afin de séparer les mâles des femelles, le but étant de prévenir d’autres naissances en attendant leur stérilisation. Cette mesure les empêchera, par ailleurs, de s’aventurer sur les routes environnantes.

Des autorités impuissantes

Wagmor Pets Dog Rescue a lancé un appel aux dons en nourriture, accessoires et fonds afin de la soutenir dans ce sauvetage.

De son côté, le service animalier du comté de Los Angeles a indiqué avoir pris connaissance de la situation, reconnaissant qu’il n’était pas en mesure d’y répondre. D’après son directeur adjoint Raul Rodriguez, l’agence aurait simplement visité la propriété à 3 reprises et constaté la présence d’une dizaine de chiens dans un espace clôturés et qui « ne semblaient ni malades ni blessés ». Il a ajouté que si aucune solution n’était trouvée, le service prendrait en charge la totalité des animaux « en dernier recours ».