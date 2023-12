La réaction touchante d'un chien de 10 ans maltraité par le passé qui découvre un steak pour la première fois de sa vie (vidéo)

L’utilisateur de TikTok @dogcalleddylan a récemment partagé une vidéo émouvante sur la plateforme. On y voit le chien Dylan, un rescapé de 10 ans, goûter au premier steak de sa vie. Sa réaction réchauffe le cœur et a touché les internautes.

Dylan a erré toute sa vie dans les rues de Roumanie. Difficile de savoir ce qu’il faisait de ses journées, mais les marques sur son corps prouvent que son quotidien n’a pas été rose. Le pauvre a de nombreuses cicatrices sur la peau. Il aurait subi la cruauté des humains selon sa maîtresse.

@dogcalleddylan / TikTok

Il avait besoin de temps

Vers ses 7 ans, il a été repéré par des bienfaiteurs et placé dans un refuge. Une association a organisé son rapatriement vers l’Angleterre pour lui offrir la chance de commencer une nouvelle vie. Sa propriétaire l’a rencontré au chenil et a témoigné : « Il ne pouvait pas être touché ou approché, car il était paralysé par la peur ». Personne ne souhaitait l’adopter à cause de cela, et il a passé plus de 3 ans dans son box.

La bonne samaritaine lui rendait visite depuis le mois de novembre. Elle s’est attachée à cette boule de poils dont personne ne voulait et a su voir l'incroyable chien caché à l'intérieur de sa carapace. Elle a finalement décidé de l’adopter. Tout n’a pas été simple au début, car Dylan était craintif dans son nouvel environnement. Mais grâce à la bienveillance et à la patience de son humaine, il est doucement sorti de sa coquille.

@dogcalleddylan / TikTok

Il apprécie les choses simples de la vie

Dylan a découvert de nombreuses choses qu’il ne connaissait pas, telles que le confort d’un panier moelleux ou la viande. Dans un clip relayé par Parade Pets, sa propriétaire lui fait goûter son tout premier steak. Elle lui tend un petit morceau qu’il attrape timidement. Cette nouvelle friandise semble lui plaire, car il en redemande en tendant le museau : « C'est maintenant que la vie devient vraiment, vraiment belle » lui glisse sa maîtresse.

À 10 ans, Dylan commence le meilleur chapitre de son existence et ne manquera certainement pas d’amour dans sa maison pour toujours.