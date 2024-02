La rencontre de 2 chiens séniors qui se ressemblent conduit leurs maîtresses à une révélation stupéfiante

Buddy et Chance ne sont plus tout jeunes, mais ils ont encore la force de jouer lorsqu’ils se rendent au parc, leur endroit préféré. Ces chiens se sont récemment rencontrés par le plus grand des hasards alors que leurs chemins s’étaient séparés près de 15 années plus tôt. Leurs propriétaires respectives n’en croyaient ni leurs yeux, ni leurs oreilles.