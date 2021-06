Initialement venu pour faire un don, ce couple ne repart pas du refuge les mains vides !

Certaines personnes font preuve d'une grande générosité envers les animaux. Beth et Michael ont décidé de se rendre dans un refuge pour faire un don. Ils devaient repartir les mains vides, jusqu'au moment où leurs regards ont croisé celui de Rocky.

Le couple est arrivé au refuge du comté d'Anne Arundel (États-Unis), les bras chargés de fournitures. L'objectif des jeunes gens était de les déposer pour aider les bénévoles et les animaux, puis de partir. Mais leur plan ne s'est pas déroulé comme prévu.

Beth et Michael sont tombés sous le charme d'un vieux chien nommé Rocky, rapporte Bored Panda. Les volontaires leur ont expliqué que le résident, âgé de 17 ans, logeait dans son chenil exigu depuis plusieurs années.

© Friends of Anne Arundel County Animal Care & Control, Inc.

Sensibles à sa condition, ils ont immédiatement proposé de l'adopter.

© Friends of Anne Arundel County Animal Care & Control, Inc.

Un nouveau départ pour ce chien âgé

Dès son arrivée dans sa nouvelle maison, Rocky a eu droit à un bon bain. Ses bienfaiteurs ont pris le temps de le dorloter et de lui offrir tout ce dont il avait besoin pour être heureux. Le chien s'est rapidement attaché à sa famille aimante. Très fidèle, il n'a cessé de suivre Beth et Michael, et même de chanter et danser avec eux !

© Friends of Anne Arundel County Animal Care & Control, Inc.

La jeune femme a déclaré : « Rocky a peut-être eu de mauvaises années, mais je lui ai fait une promesse : aussi longtemps qu'il sera ici, sa vie sera remplie de joie, d'amour et de beaucoup de friandises. »

© Friends of Anne Arundel County Animal Care & Control, Inc.

Après une période difficile, Rocky a trouvé l'endroit idéal où profiter de ses vieux jours. Il s'est éteint paisiblement à l'âge de 18 ans, après avoir vécu les meilleurs instants de son existence aux côtés de ses parents adoptifs.

© Friends of Anne Arundel County Animal Care & Control, Inc.

Ces derniers ont tellement aimé apporter du bonheur à Rocky, qu'ils ont accueilli un autre chien senior nommé Dutchess.