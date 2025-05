Pour cette enseignante handicapée, son chien d’assistance est un allié indispensable dans son laboratoire de sciences

Au lycée de York, en Angleterre, enseigne un binôme de chimie pas comme les autres : Cheryl Alexander, professeure de sciences, et Tyrian, son chien d’assistance. L’enseignante en fauteuil roulant peut en effet compter sur son assistant à 4 pattes pour l’aider au quotidien, mais aussi dans son laboratoire de sciences où le toutou est particulièrement apprécié.

Cheryl Alexander, 44 ans, souffre de plusieurs handicaps physiques et sensoriels. Depuis 8 ans, elle reçoit heureusement l’aide de Tyrian, un adorable Labrador noir formé par l'association Canine Partners. Ce partenaire canin l’assiste au quotidien, ce qui permet notamment à Cheryl de continuer à pratiquer son activité de professeure de chimie au lycée de York (Angleterre).

Le plus adorable des assistants

En tant qu'utilisatrice de fauteuil roulant, Cheryl convient qu'elle a souvent besoin de l'aide de Tyrian pour effectuer des activités manuelles. « Il est mes mains, il est presque une extension de moi-même », explique-t-elle à la BBC. « Quand je fais le tour de ma classe, je laisse tomber beaucoup de choses », poursuit-elle. Tyrian est heureusement toujours là pour ramasser ce qu’elle fait tomber et le lui donner.

« Si j'ai quelque chose dont j'ai besoin dans mon sac, il peut l'ouvrir, trouver quelque chose dedans et me l'apporter, plutôt que de devoir le chercher. », explique-t-elle encore. De même, la boule de poils peut aussi récupérer les objets des étudiants et les apporter à sa maîtresse. Selon Cheryl, Tyrian est pour elle « une véritable bouée de sauvetage. »

Une classe de chimie très particulière

Les élèves de Cheryl sont ravis de la présence de cet assistant spécial dans leur laboratoire de sciences. Bien sûr, ce dernier ne participe pas à l’ensemble des cours, en particulier s’il y a un risque qu’il se blesse. « Il restera dans son coin si je le lui demande. Si on a un exercice pratique, je ne veux pas qu'il m'apporte des fioles d'acide sulfurique ou quoi que ce soit. », précise ainsi sa maîtresse.

© BBC

Tyrian a en effet son propre espace dans la salle de classe de Cheryl : un grand placard attenant transformé en « bureau personnel » avec un lit douillet, des jouets, de l'eau, de la nourriture et même un ventilateur pour les mois d'été. Le toutou apprécie également ses promenades fréquentes pendant les récréations.

Selon Cheryl, avoir un chien dans un laboratoire scientifique n'est pas aussi difficile que les gens peuvent le penser, d’autant que Tyrian semble parfaitement adapté à la situation. « C'est un bon chien pour ce type de travail car il est calme et tranquille quand il le faut et actif et direct pour obtenir des résultats dans le cas contraire », assure-t-elle.

© BBC

Une belle collaboration qui a peut-être permis à l’enseignante de recevoir récemment un prix pour son enseignement exceptionnel. Tyrian et Cheryl n’ont certainement pas fini d’être une source d’inspiration pour les jeunes générations !