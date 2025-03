La réaction touchante d'un chien retrouvant sa mère d'accueil après en avoir été séparée pendant 4 jours (vidéo)

Monica n’est « que » la mère d’accueil de Mosby, ce qui signifie que celui-ci finira par rejoindre une autre famille pour la vie, mais la jeune femme et le chien ont déjà noué des liens extrêmement forts.

Grâce au formidable travail accompli par Monica depuis l’arrivée de l’animal dans son foyer, il est beaucoup moins en proie à l’anxiété. Quand on le lui avait confié, il était littéralement pétrifié par la peur lorsqu’il rencontrait des inconnus. Il restait immobile, rabattait les oreilles en arrière et tremblait.



Sa bienfaitrice explique qu’il a énormément progressé depuis. Il affiche encore un peu cette attitude lorsqu’il est en présence d’étrangers, mais redevient complètement détendu et confiant avec Monica et les gens qu’il a eu le temps d’apprendre à connaître.

Parmi ces derniers figure la pet-sitter que Monica a récemment engagée, car elle devait rejoindre un groupe d’amis en camping. Son séjour a duré 4 jours, autant dire une éternité pour Mosby.

Monica lui manquait terriblement et il était triste de ne pas l’avoir à ses côtés, même si sa nounou faisait de son mieux pour le mettre à l’aise.

Le jour des retrouvailles est enfin arrivé. Monica a eu la bonne idée de filmer ce moment et de partager la vidéo sur son compte TikTok « @themobtrio », qui est suivi par près de 7000 abonnés.

Explosion de joie

Dans cette séquence que relaie PetHelpful, on peut voir le chien sorti à la rencontre de sa mère d’accueil, tenu en laisse par la dog-sitter. Mosby est un peu hésitant au départ, puis Monica s’accroupit et lui présente ses mains afin qu’il les renifle. Dès qu’il réalise qu’elle est bel et bien de retour, le quadrupède laisse éclater sa joie et la couvre de bisous.

Même allégresse à la maison, lorsque Mosby revoit les 2 chiens de Monica, Ozzie et Briggy, avec lesquels il adore jouer.

Mosby est aujourd’hui heureux et de moins en moins craintif grâce à sa maîtresse provisoire. Il ne fait aucun doute qu’il comblera sa future famille de bonheur.