Forcée de se reproduire et enfermée dans une cage durant plusieurs années, cette chienne découvre enfin ce qu’est la vraie vie et l’amour

La reproduction intensive d’animaux de compagnie fait partie des fléaux les plus compliqués à éradiquer. Chaque année, des centaines d'élevages non déclarés fleurissent partout dans le monde et détruisent la vie de milliers de chiens adultes et de chiots. Jocasta est une petite rescapée de cet enfer…

Pendant des années, Jocasta a vécu enfermée dans une cage. Très peu alimentée, privée d’exercice et forcée de se reproduire à la chaîne, la petite chienne a vécu un véritable calvaire aux côtés de plus de 200 autres chiens élevés dans 2 usines à chiots basées à Milburn (Oklahoma). Fort heureusement, en mars 2024, le bureau du shérif du comté de Johnston ainsi que l’association Humane Society of the United States sont intervenus en urgence sur place. Une opération de sauvetage de grande envergure a été menée afin de libérer ces pauvres âmes et, avec d’autres, Jocasta a été emmenée dans un refuge dont la localisation a été gardée secrète. Elle y est restée plusieurs mois afin de se refaire une santé et de se remettre de ses émotions…

Une vie de traumatismes

Lorsque l’enquête judiciaire a été enfin close, la petite chienne a été transférée au Canada, au sein de l’une des nombreuses branches de la Humane Society of the United States. Traumatisée par ses nombreuses grossesses et sa vie de maltraitance, Jocasta s’est révélée être très timide et craintive de l’Homme. Pour autant, elle était aussi calme et très douce…

Par la suite, la boule de poils a de nouveau été transférée. Elle a ainsi rejoint l’organisme Mission Mayday, situé à Montréal, et dont l’objectif est de prendre en charge des cas médicaux importants ainsi que des animaux victimes de négligence. Elle n’y est pas restée bien longtemps puisqu’une famille aimante et bienveillante a rapidement eu le coup de foudre pour elle. Aujourd’hui, Jocasta est aimée et mène la vie qu’elle a toujours mérité.

© The Humane Society of the United States / YouTube

“Nous pouvons tous être heureux que Jocasta ne soit plus considérée comme une simple machine à élever des chiots et qu’elle ait un avenir meilleur devant elle. Je suis réconfortée de savoir que Jocasta n'est qu'un des milliers de chiens que nous avons aidé à sauver des usines à chiots. Et avec mes collègues, je reste déterminée à voir notre monde devenir plus compatissant, dans lequel les animaux comme Jocasta seraient vus et valorisés pour ce qu'ils sont, et non pas pour les profits qu'ils peuvent générer”, a déclaré Kitty Block, la présidente de Humane Society of the United States dans un article publié sur le site de l’association.

© The Humane Society of the United States / YouTube