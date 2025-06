Hospitalisé loin de sa chienne, il pensait ne jamais la revoir mais une dame au grand cœur a tout fait pour les réunir une dernière fois

Lorsque le dernier vœu d’un homme en fin de vie est de revoir sa chienne adorée, certaines âmes bienveillantes sont prêtes à tout pour le rendre possible. Heather Ballard, institutrice passionnée par la cause animale, a été profondément touchée par cette histoire partagée sur les réseaux sociaux. Animée par une détermination sans faille, elle s’est lancée dans une mission émouvante : réunir Bella la Labrador avec son humain pour un ultime au revoir.

Heather Ballard est institutrice de CM2, propriétaire de 6 chiens et fondatrice de l’association Rescue NL. Récemment, un post Facebook au sujet d’un homme malade en phase terminale et souhaitant voir sa chienne une dernière fois l’a bouleversée. Au point qu’elle s’est donné pour mission de l’aider à exaucer son vœu et s’y est investie corps et âme, rapportait le St. John’s Telegram.

La chienne en question est une Labrador Retriever noire de 6 ans. Elle vit chez une personne de confiance dans le centre de Terre-Neuve, au Canada. Son maître est hospitalisé dans le sud-est de l’île. La femme de celui-ci est à ses côtés.



C’est d’ailleurs l’âme bienveillante qui s’occupe de Bella qui a partagé leur histoire sur les réseaux sociaux.

Heather Ballard était déterminée à mener cette entreprise à bien, mais de multiples difficultés se présentaient, à commencer par le financement du long voyage qui attendait la chienne pour lui permettre de rejoindre son humain.

Elle a donc créé une cagnotte solidaire, mais se disait prête à assumer elle-même le coût si l’initiative venait à échouer. « Je sais que pour moi, mes animaux sont la chose la plus importante dans ma vie, et si j'étais à sa place, je voudrais qu’ils soient avec moi. Si je devais payer moi-même, je le ferais pour cet homme, parce qu'il le mérite et la chienne le mérite aussi », a-t-elle ainsi confié.

Succès de la collecte et émouvantes retrouvailles

La collecte a toutefois été un succès total. « De nombreuses personnes sont venues faire des dons, s’est-elle effectivement réjouie. Quelqu’un a même offert sa caravane à Marine Park ». Un de ses élèves lui a offert les 5 dollars « apportés par la fée des dents ».

Au total, le montant des contributions a atteint 1400 dollars canadiens (890 euros environ). Ce qui a couvert le transport, l’hébergement et la nourriture de Bella. Les dons en plus serviront à lui acheter des accessoires (nouveaux collier et laisse, jouets…) et des friandises, mais aussi à aider la femme de son propriétaire, qui traverse une période difficile.

Grâce à ce formidable élan de solidarité, le voyage a pu avoir lieu. Les retrouvailles de Bella et son maître ont dû être émouvantes.

