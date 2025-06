Sauvé du commerce de la viande, ce chien craintif fait un câlin pour la première fois à son adoptant 2 ans après son adoption (vidéo)

Le plus cadeau qu’un animal adopté en refuge puisse faire ? Accorder son entière confiance à ses nouveaux adoptants, malgré les épreuves difficiles qu’il a affrontées. Christina Craddick, qui vit à Los Angeles (États-Unis) avec son mari, a ouvert les portes de sa maison et de son cœur à un chien craintif baptisé Norman. 2 ans après son arrivée, la boule de poils a réussi à sortir de sa coquille et effectué un geste ayant fait pleurer de joie la jeune femme.

Christina et son époux ont adopté leur compagnon à 4 pattes, Norman, il y a 2 ans dans un refuge situé à Los Angeles. Originaire de Corée, l’animal a été sauvé du commerce de la viande. Comme le révèle Newsweek, il était enchainé dehors et maltraité avant d’être sauvé.

Lorsqu’il a posé la patte dans son nouveau foyer, le rescapé avait le cœur brisé par les maltraitances subies dans le passé et était terrifié par l’être humain. Norman avait particulièrement peur des hommes, notamment de l’époux de Christina.

« Durant les premiers mois qui ont suivi son adoption, Norman ne quittait pas son panier, à moins qu’il ne fasse ses besoins ou ne mange », confie l’adoptante à nos confrères d’outre-Atlantique. Mais le couple avait conscience qu’il faudrait du temps à son protégé pour retrouver confiance en l’Homme, et faisait preuve d’une grande patience.

« J’ai pleuré »

2 ans plus tard, Christina a été témoin d’une scène qu’elle n’oubliera jamais. L’ex-chien de refuge a décidé qu’il était temps d’affronter sa peur et de la chasser. Une vidéo publiée sur TikTok montre le moment où la jeune femme entre dans la chambre, et aperçoit Norman couché à côté de son conjoint en train de le câliner. Le toutou avait posé sa tête sur l’épaule de son protecteur… pour la première fois depuis son adoption !

« J’ai pleuré, rapporte Christina, c’est tout ce dont j’ai besoin. » Depuis, le duo a pris l’habitude de reproduire cet instant magique. Un petit rituel, que ni l’un ni l’autre ne raterait pour rien au monde ! « Il lui a fallu 2 ans pour s’habituer à lui », ajoute Christina dans les commentaires.

En contemplant les images, de nombreux internautes ont senti leur cœur fondre. « Il est enfin en sécurité, et il le sait », écrit un utilisateur. « Ma chienne que j’ai adoptée dans un refuge était nerveuse avec les hommes, et maintenant mon père est son meilleur ami. Elle le suit partout. Elle a aussi beaucoup moins peur des étrangers maintenant », commente une autre personne.

L’adoption, une belle aventure

Chez Woopets, nous sommes plusieurs à avoir adopté des petits « cœurs avec du poil autour ». Lizzy, l’une de nos mascottes, a par exemple subi des traumatismes en Roumanie avant de rejoindre notre équipe. Les débuts ont été difficiles : notre chienne refusait le moindre contact physique, et avait une peur bleue des représentants de la gent masculine. L’amour, la patience et l’éducation positive l’ont aidée à surmonter ses craintes. Un an et demi après son arrivée en France, notre boule de poils a compris que son calvaire était terminé, apprécie les caresses et nous accompagne dans toutes nos aventures !

Certains animaux de refuge ont besoin de plusieurs années pour se détendre, tirer un trait sur les mauvais souvenirs et apprendre à faire confiance aux humains. Quand on lit toute la reconnaissance dans leurs jolis yeux, on se dit que tous les efforts fournis en valent vraiment la peine, n’est-ce pas ?