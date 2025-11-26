« Ils jouent ensemble tout le temps », prise en charge dans une famille d’accueil, cette chienne a immédiatement conquis le cœur de son frère canin (vidéo)

Lorsque l’on possède déjà plusieurs compagnons à 4 pattes, il n’est jamais évident d’accueillir de nouvelles boules de poils, même si c’est de façon temporaire. Cependant, cela peut donner lieu à d’incroyables complicités, comme celle de Piggy et Mickelson.

À 31 ans, Ashlie Asquini est une grande amoureuse des Pitbulls . Cela fait maintenant 12 ans qu’elle en possède, et elle a même commencé à en prendre en charge en tant que famille d’accueil depuis 4 ans. Depuis, elle partage son expérience sur les réseaux sociaux avec un objectif bien précis en tête, comme elle l’explique à Newsweek : “J'ai toujours rêvé de montrer le vrai visage des Pitbulls et de les défendre, et je suis donc très heureuse que ma vidéo y parvienne. J'espère que leur réputation va s'améliorer, car ce sont vraiment les chiens les plus doux, les plus fidèles et les plus affectueux”.



© @ashuhlie / TikTok

Récemment, Ashlie a accueilli Piggy, une Pitbull croisée. Lors de son arrivée, celle-ci a dû être mise à l’écart, le temps de soigner une infection des voies respiratoires supérieures. Néanmoins, une fois rétablie, elle a pu faire la connaissance de ses nouveaux frères et sœurs d’accueil.

Parmi eux, se trouvait Mickelson, un Pitbull Terrier de 4 ans. La maîtresse de ce dernier raconte qu’avec Piggy, ils sont immédiatement devenus amis et qu’ils ont commencé à jouer jusqu’à ce que l’épuisement les gagne. Depuis leur rencontre, les 2 toutous sont inséparables et font tout ensemble : jouer, dormir, et même manger. “Ils jouent ensemble tout le temps. Ils se suivent dans la maison toute la journée, à la recherche de la moindre occasion de se rapprocher”, déclare ainsi Ashlie.

La jeune femme a également raconté l’histoire de Mickelson. Ce dernier a ainsi grandi en refuge, ce qui lui a posé des problèmes de socialisation avec ses congénères. De nature hyperactive, il avait tendance à effrayer les autres chiens. L’arrivée de Piggy et son entente instantanée avec son frère réjouissent donc Ashlie. Cette belle complicité est également une bénédiction pour Spike, 12 ans, un autre frère d’accueil de Piggy. Celui-ci peut ainsi “se détendre pendant sa retraite”.

Face à une telle intégration au sein de sa famille, Ashlie avoue réfléchir très sérieusement à adopter définitivement sa petite protégée. Il faut reconnaître qu’il serait dommage de briser une si belle complicité.

