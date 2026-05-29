Après l’adoption de son frère, un chien de refuge anxieux trouve du réconfort auprès d'une autre pensionnaire qui veillait toujours sur lui

Depuis qu’ils se sont rencontrés au refuge américain KC Pet Project, Drake et Georgia sont inséparables. Les 2 chiens ont noué un lien unique dès leur première rencontre. Lorsque le mâle s’est enfui au cours d’une promenade, les bénévoles ont fait appel à sa meilleure amie pour le retrouver et l’apaiser.

« Drake se liait rapidement d'amitié avec la plupart des chiens qu'il rencontrait, mais lorsqu'il a rencontré Georgia, il était clair qu'il y avait un lien particulier », explique Caity Lothamer de KC Pet Project à la rédaction de The Dodo. Les 2 boules de poils se sont rencontrées au refuge et ne se sont plus jamais quittées.

« Si Georgia se trouvait dans un autre enclos, Drake pleurait devant les grilles jusqu'à ce que le personnel les réunisse, ajoute la porte-parole de l’établissement, même lorsqu'ils étaient regroupés avec d'autres chiens, ils jouaient surtout entre eux. »

Drake s’est enfui lors d’une balade

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, Drake avait grandement besoin d’un ami proche depuis le départ de son frère. Ce dernier, également pensionnaire du refuge de KC Pet Project, avait été adopté. Le personnel de l’organisation a donc permis à Drake et Georgia de passer le plus de temps possible ensemble.

Mais un jour, une promenade avec un bénévole ne s’est pas déroulée comme prévu. Lors de la marche, la laisse de Drake s’est cassée. Le chien, stressé, s’est enfui et a disparu dans un grand pâturage. Malgré tous ses efforts, son accompagnateur n’a pas réussi à faire revenir le toutou pétri de peur, qui « prenait la fuite dès que quelqu’un s’approchait ».

« Après avoir essayé plusieurs stratégies et discuté des options avec Corrie, notre coordinatrice des familles d'accueil, l'idée est revenue plus d'une fois : faire venir Georgia », confie Caity.

« Quand Drake l’a vue, tout a changé, poursuit Caity, il s’est immédiatement arrêté de courir, s’est retourné et a couru droit vers elle, se tortillant et essayant de lui lécher la tête. » C’est ainsi que les 2 bons amis ont été réunis et remis en sécurité au refuge. « Tout au long de la nuit, Georgia n'a cessé de prendre de ses nouvelles, descendant se coucher près de lui avant de retourner dans son panier », souligne Caity.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

© KC Pet Project

« Leur lien a clairement été bénéfique pendant leur séjour chez nous »

Quelque temps plus tard, une bonne nouvelle a pointé le bout de sa truffe ! Le couple qui avait adopté le frère de Drake a découvert son histoire et a décidé de l’adopter. Malheureusement, il n’a pas pu emmener Georgia, mais celle-ci a également trouvé sa famille idéale dès le lendemain.

« Les 2 chiens ont été adoptés séparément, mais avec joie », indique Caity. Bien que l’équipe du refuge aurait adoré que Drake et Georgia soient adoptés ensemble, ils sont ravis de les savoir heureux dans des foyers aimants.

A lire aussi : Votre chien apprend peut-être de nouveaux mots en écoutant discrètement vos conversations, d'après une étude

Autrefois un soutien émotionnel pour son compagnon de refuge, Georgia passe désormais ses journées à dormir auprès de ses nouveaux humains préférés et à savourer leur affection. Quant à Drake, il est aux anges depuis qu’il a retrouvé son frère !

« C’était vraiment touchant de voir le rôle qu’ils ont joué l’un auprès de l’autre, conclut Caity, leur lien a clairement été bénéfique pendant leur séjour chez nous. »