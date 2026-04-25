Un bénévole fait un long voyage pour aider un refuge, il en repart avec 2 chiens adoptés dont un ayant attendu 831 jours

Après 2 mois passés dans un refuge californien, Roberto ne s’attendait pas à repartir en Indiana avec bien plus qu’une simple expérience. Pourtant, les liens tissés avec Clyde et Thor, 2 pensionnaires canins, ont profondément marqué son séjour. Il a finalement choisi de les adopter, offrant à ces animaux longtemps oubliés la famille aimante qu’ils attendaient.

Roberto habite l'Etat de l'Indiana (Etats-Unis), mais cet amoureux des animaux n'hésite pas à effectuer de longs voyages pour vivre pleinement sa passion et venir en aide aux créatures qui en ont besoin.

Récemment, il a parcouru 3 000 kilomètres pour se rendre à Tracy, en Californie, afin de prêter main forte aux bénévoles du refuge local (City of Tracy Animal Services). Il y a passé 2 mois, promenant les chiens en attente d'adoption, leur faisant faire de l'exercice, prenant soin d'eux et leur apportant énormément d'affection.

Pendant son séjour, un lien particulièrement fort s'est tissé entre lui et 2 pensionnaires canins du refuge. Il s'agit de Clyde, le plus ancien, qui attendait sa chance depuis plus de 2 ans, et de Thor, arrivé plus de 7 mois plus tôt.

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City of Tracy Animal Services / Facebook

Le trio s'est soudé de jour en jour, jusqu'à devenir inséparable. Lorsque la date du départ de Roberto a approché, ce dernier s'est dit qu'il ne pouvait pas s'en aller sans ses 2 amis à 4 pattes. Il a fini par prendre la décision d'en faire les nouveaux membres de sa famille ; il les a officiellement adoptés.

« Le personnel et les bénévoles sont aux anges »

Ainsi, Clyde a enfin trouvé une famille aimante pour toujours après 831 jours d'attente.Quant à Thor, son séjourau refuge de la ville de Tracy aura duré 280 jours.

La structure d'accueil a partagé une vidéo émouvante sur sa page Facebook, montrant le grand jour du départ des loulous aux côtés de Roberto.



City of Tracy Animal Services / Facebook

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