La mémoire d'un chien héros de la Seconde Guerre mondiale honorée de manière touchante 80 ans après ses exploits

Héros de la Seconde Guerre mondiale, Bing continue de marquer les esprits bien des décennies après ses exploits. Ce chien au destin hors du commun vient de recevoir un vibrant hommage posthume dans sa ville natale, où une statue vient célébrer son courage et rappeler le rôle crucial joué par les animaux aux côtés des soldats.

80 ans après s’être illustré aux côtés des soldats alliés et 70 ans après son décès, un chien a été honoré par sa ville natale qui a inauguré une statue à son effigie, rapportait la BBC .



Charnwood Borough Council / Facebook

Le canidé en question, un croisé Berger Allemand / Collie, s’appelait Brian avant d’avoir été renommé Bing. Il appartenait aux Fetch, une famille habitant le Leicestershire, en Angleterre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette dernière avait dû se séparer de lui car elle ne pouvait plus le nourrir en raison des mesures de rationnement. Elle l’avait donné à l’armée britannique.



Charnwood Borough Council / Facebook

Un des héros du Jour J

Bing avait été intégré au "13th (Lancashire) Parachute Battalion”, bataillon d’infanterie aéroportée. Il avait été formé à repérer les troupes ennemies et à protéger les soldats de son unité. Un apprentissage qu’il avait reçu à l’école des chiens de guerre dans le Hertfordshire.

Le quadrupède avait été parachuté une première fois en Normandie lors du débarquement du 6 juin 1944. Il s’était d’ailleurs retrouvé coincé dans un arbre et suspendu, mais le sergent Ken Bailey l’avait détaché. Ils avaient combattu ensemble au cours des mois suivants.

Retour à la maison et distinction

Bing avait connu un autre parachutage en mars 1945, au-dessus du Rhin en Allemagne. Au total, il avait pris part à 7 opérations militaires, puis avait été rendu à sa famille à la fin de la guerre.

En 1947, il s’était vu décerner la médaille Dickin de la PDSA. La même distinction a été attribuée à titre posthume à Diesel, chien du RAID ayant perdu la vie lors de l’intervention contre les terroristes du 13 novembre 2015. Bing est décédé en 1955 et a été enterré au cimetière PDSA à Ilford, dans le comté d’Essex.

Une statue face à la Carillon Tower

Le 6 novembre 2025, la ville de Charnwood a rendu hommage à Bing en dévoilant une statue métallique le représentant. La sculpture, réalisée par l’artiste Duncan Thurlby, a été installée à Queens’s Park, face à la Carillon Tower et à proximité de la statue du cheval de guerre Songster.



Charnwood Borough Council / Facebook

A lire aussi : Ces futurs chiens policiers reçoivent des noms de légendes de la Formule 1 avant leur mission

“Je suis heureux que [la sculpture de] Bing ait été installée devant la Carillon Tower avant la cérémonie du Souvenir de dimanche, au cours de laquelle nous rendrons hommage à ceux qui ont servi dans nos forces armées et ont payé le prix ultime pour protéger notre mode de vie”, a déclaré David Northage, maire de Charnwood.