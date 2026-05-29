Une femme adopte un minuscule chiot noir jeté dans un sac et filme sa transformation physique totale en seulement quelques mois
Abandonnée dans un sac plastique avec ses frères et sœurs alors qu’elle n’avait que quelques jours, Athena a finalement connu une issue heureuse. Sauvée, réunie avec sa mère puis adoptée, cette jeune chienne a surtout surpris tout le monde par son incroyable métamorphose en seulement quelques mois. Aujourd’hui épanouie auprès de sa maîtresse, elle est devenue méconnaissable par rapport au minuscule chiot noir découvert au bord de la route.
Marina Livery, qui vit au Brésil, avait fait une triste découverte près de chez elle ; un sac en plastique à l'intérieur duquel se trouvaient 3 chiots nouveau-nés. « J'étais sous le choc », raconte-t-elle à The Dodo.
Parmi les petits canidés abandonnés se trouvait une femelle au pelage noir, appelée Ahtena par la suite.
athena.thunderdogs / Instagram
Marina Livery leur a porté secours, puis a appris que d'autres chiots avaient été abandonnés de la même façon dans le voisinage. Ils étaient 10 au total et appartenaient manifestement à la même portée.
Informée de la situation, l'association locale Will PitBull est intervenue. Ses membres se sont lancés à la recherche de leur mère, car ils étaient évidemment trop jeunes pour en être séparés. Ils ont fini par la retrouver ; la famille canine de nouveau au complet a été prise en charge.
athena.thunderdogs / Instagram
Lorsque les chiots ont atteint l'âge d'être proposés à l'adoption, Marina Livery était parmi les premières personnes à soumettre son dossier pour Athena. Elle est officiellement devenue sa propriétaire.
« Voir Athena grandir a été une expérience unique et enrichissante »
A l'époque, elle était loin d'imaginer la spectaculaire transformation physique qu'Athena allait connaître. Une métamorphose que l'on peut découvrir dans la vidéo TikTok ci-dessous, montrant comment cette minuscule créature de 6 jours à la robe entièrement noire s'est muée en chiot imposant et au pelage de couleur fauve à marques noires en l'espace de 5 mois.
@willpitbull
MEU DEUS DO CÉU! ???????? Eu tô em choque do tanto que ela mudou e tá mudando! Se com só 5 meses já se transformou desse tanto, imagine com 1 ano! ???? Filhotes de vira lata mudam demais com o passar dos meses e eu posso provar ???? #cachorros #cachorro #filhote #filhotes #viralata? Pisadinha Beethoven - MC Nau
« Voir Athena grandir a été une expérience unique et enrichissante. Elle est très affectueuse et extrêmement câline. Elle est joueuse, mais incroyablement douce », dit Marina Livery au sujet de son amie à 4 pattes.
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athena.thunderdogs / Instagram
Les 9 autres membres de la portée d'Athena ont été adoptés par des familles aimantes, eux aussi, tout comme leur mère.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 2 h
Trop belle cette chienne
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