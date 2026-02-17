« Même en étant dernier, on peut finir premier », une chienne ignorée pendant un évènement d’adoption obtient une belle surprise 2 jours plus tard

On dit que le destin fait parfois bien les choses. Patricia, seule chienne à ne pas avoir trouvé un foyer lors d’un événement d'adoption, semblait avoir manqué sa chance. Pourtant, quelques jours plus tard, un homme en deuil a croisé son regard et a compris en un instant qu’elle était faite pour sa famille.

Recueillie par la Humane Society à Tampa Bay, en Floride (États-Unis), Patricia attendait patiemment que la chance lui sourie enfin. À seulement 4 ans, cette femelle croisée Terrier avait tout pour plaire et était prête à commencer une nouvelle vie. Pourtant, malgré les adoptions successives de ces petits camarades, aucun foyer ne lui avait encore ouvert ses portes. Le personnel du refuge a alors décidé de donner un petit coup de pouce à cette chienne attachante.

Une chienne oubliée

Trouvée errante, Patricia a conquis le cœur de ceux qui s’occupaient d’elle dès son arrivée au refuge. Tous étaient convaincus qu’elle ferait une merveilleuse compagne pour une famille.

« Elle était si amicale avec tout le monde et adorait s'asseoir, se détendre et observer les gens », a déclaré un porte-parole du refuge à un média américain par courriel. « Elle était la chouchoute du personnel et des bénévoles car elle avait toujours le sourire et était si affectueuse. »

Patricia paraissait donc être la candidate idéale pour participer à l’événement d’adoption « Bark in the Park », organisé quelques semaines après son sauvetage. Le but ? Offrir aux toutous une chance supplémentaire de séduire le public dans un cadre plus chaleureux que le refuge.

L’opération fut un véritable succès… sauf pour Patricia. Comme le rapporte le Miami Herald , sur les 15 animaux présents, 14 sont repartis avec leur nouvelle famille. Patricia, elle, est rentrée seule au refuge. Une déception heureusement passagère, car le destin lui réservait une belle surprise 2 jours plus tard.

© Danelle Murphy / Facebook

Quand le destin s’en mêle…

Tout a en effet changé pour la petite chienne quand Joshua et sa compagne ont parcouru le site de la Humane Society de Tampa Bay. Le couple venait de perdre leur animal de compagnie, un drame qui avait laissé un vide immense dans leur foyer. Dans l’espoir d’apaiser leur chagrin, ils ont commencé à consulter les profils des chiens proposés à l’adoption sur le site du refuge. C’est ainsi que Joshua et sa compagne ont découvert Patricia. Quelque chose dans son regard les a immédiatement touchés, et ils ont décidé d’aller la rencontrer.

Au refuge, le coup de foudre s’est instantanément confirmé. « Joshua est entré et est tombé amoureux de sa gentillesse ainsi que de son doux visage. Il savait qu'elle serait parfaite pour sa famille », a expliqué le refuge sur Facebook.

Sans la moindre hésitation, le couple a donc choisi d’adopter Patricia et de lui offrir une nouvelle vie pleine d’amour.

« Patricia est un exemple éclatant qui prouve que même dans les circonstances les plus exceptionnelles, même en étant dernier, on peut finir premier », s’est réjoui la Humane Society. « Après tout, c'est là que le cœur brille le plus. »