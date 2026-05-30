Ce chiot croisé Dalmatien et Staffie à l'aspect unique connaît enfin une vie normale après avoir souffert de la teigne

Atteint d’une sévère teigne dès sa naissance, Crash a finalement surmonté la maladie grâce à la détermination de ses adoptants, qui ont suivi pendant des semaines un protocole de soins particulièrement contraignant. Désormais guéri, ce surprenant croisé Dalmatien / Staffordshire Bull Terrier attire tous les regards par son apparence aussi rare qu’attachante.

Crash avait connu un début de vie difficile. Ce chiot avait, en effet, été atteint de la teigne transmise par sa mère. Il en avait beaucoup souffert.

Il avait vu le jour chez un éleveur de Staffordshire Bull Terriers. L'un de ses chiens s'était accouplé par accident avec une femelle Dalmatien appartenant à un ami, et celle-ci avait donné lieu à une portée de bébés croisés. Crash possède donc un corps musclé et compact de Staffie, ainsi que le pelage blanc à taches noires caractéristique du Dalmatien.



@crashthedaffy / TikTok

Malgré la maladie, il avait été adopté par Maddie McDonald et Liam Williams en avril 2026, alors qu'il était âgé de 8 semaines.

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Ce couple habitant Brighton, dans le sud de l'Angleterre, savait que le parcours de Crash vers la guérison allait être long et difficile, mais ils étaient prêts à tout faire pour le sauver.

Ils ont poursuivi son traitement, alors qu'il présentait des plaies roses sur tout le corps. Ces lésions semblaient « le démanger et lui causer de l'inconfort », dit Maddie McDonald à Newsweek .

« Le traitement de la teigne a été éprouvant, poursuit-elle. Nous avons dû garder Crash à l'intérieur d'un enclos dans une pièce, limiter au maximum les manipulations, nous laver constamment les mains, changer de vêtements à chaque déplacement dans la maison et faire des lessives quotidiennes pour éviter la propagation ».



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En plus des bains médicamenteux, des gouttes oculaires, des antidouleurs et des visites fréquentes chez le vétérinaire, Crash devait également porter une collerette pour l'empêcher de lécher ses plaies.

Guéri, Crash profite désormais pleinement de la vie et de sa popularité

Leurs efforts et leur patience ont fini par payer ; le chiot est aujourd'hui complètement guéri et n'est plus contagieux. Il peut enfin mener la vie heureuse qu'il mérite auprès de ses humains.

Ce qui intéresse les gens désormais, c'est son apparence hors du commun. « On nous fait souvent des commentaires sur son croisement, car la plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'un Dalmatien croisé avec un Staffordshire Bull Terrier, explique sa maîtresse. Tout le monde est fasciné par l'apparence qu'il pourrait avoir une fois adulte ».

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« Il présente clairement des caractéristiques des 2 races, souligne Maddie McDonald. A 14 semaines, il pèse déjà 14 kilos. Nous pensons donc qu'il aura la carrure d'un dalmatien, mais il est trapu comme un Staffordshire Bull Terrier. Côté caractère, il a le tempérament typique du Staffordshire Bull Terrier : il a envie de tout mordiller. »