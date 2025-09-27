Grâce à sa famille d’accueil, cette chienne ayant passé toute sa vie dehors n’a désormais plus besoin d’être portée pour entrer dans la maison (vidéo)

Abandonnée à son triste sort par sa propre famille, une chienne n’avait connu que la négligence et la solitude. Tout a changé grâce à l’intervention de voisins bienveillants et d’une famille d’accueil au grand cœur. Peu à peu, cette boule de poils craintive a découvert ce que signifiait vraiment "être un chien.

Faith, femelle Pitbull de 18 mois, avait bien une “famille” à Detroit, dans le Michigan (Etats-Unis), mais celle-ci ne semblait pas vraiment se soucier de son bien-être, la gardant dehors en permanence. Ses propriétaires voulaient ainsi la séparer de leur chien mâle, avec qui elle avait eu une portée, et cherchaient à en prévenir d’autres en laissant ce dernier vivre à l’intérieur. Aucun des 2 canidés n’était stérilisé.



“Le oui le plus facile de ma vie”

Le sort de la chienne préoccupait les voisins, qui avaient réussi à convaincre son maître de la laisser partir. L’association locale Happy Paws Haven Co. est intervenue et a demandé à Kaitlyn Marcinkowski, mère d’accueil bénévole, de la prendre en charge. “C’était le oui le plus facile de ma vie”, raconte celle-ci à Newsweek .

Faith avait perdu ses poils en divers endroits, en particulier au niveau des oreilles. “Elle est complètement guérie maintenant, mais elle a quelques cicatrices sur le corps dont on ignore l'origine, explique sa bienfaitrice. Elle semblait avoir un poids correct, mais je peux vous assurer qu'elle en a repris depuis qu'elle est avec nous.”

Heureuse et épanouie dehors, craintive à l’intérieur

La chienne était surtout affectée psychologiquement et émotionnellement, et il a fallu énormément travailler sur ces plans. Elle avait extrêmement peur d’entrer, si bien que Kaitlyn Marcinkowski et son compagnon devaient la porter pour l’amener à l’intérieur de la maison et la déplacer d’une pièce à l’autre.

“Quand je ne la portais pas, elle prenait vraiment son temps, poursuit la bénévole. Elle se mettait à trembler par moments, et si nous étions dehors, elle courait dans l'herbe, se roulait sur le dos, remuait la queue et attendait qu'on lui caresse le ventre.”

Faith a réalisé de grands progrès depuis. Elle supporte de mieux en mieux la vie à l’intérieur, et le couple n’a plus à la porter systématiquement. “Mon corps me remercie parce qu'elle est une boulette de viande de 23 kg”, plaisante Kaitlyn Marcinkowski.

Récemment, la chienne a même trouvé le courage d’entrer toute seule après de multiples tentatives et hésitations. Cette scène émouvante a été filmée, et la vidéo postée sur TikTok. La voici :

“C'est tout simplement incroyable”

Ce n’est pas la seule crainte qu’elle est parvenue à surmonter ; elle qui refusait de manger quand quelqu’un se trouvait dans la même pièce qu’elle, vide désormais sa gamelle en présence des membres de sa famille temporaire.

“Elle ne peut pas beaucoup courir et jouer car elle suit un traitement contre la dirofilariose, mais je vous assure que mes chiens le savent ; ils s'allongent dans le lit à ses côtés et jouent doucement avec elle, ajoute Kaitlyn Marcinkowski. C'est tout simplement incroyable.”

Une fois son traitement terminé, Faith sera stérilisée et pourra être proposée à l’adoption.