Pour fêter l'adoption d'une chienne attaquée par des canidés errants, ses bienfaiteurs l'emmènent à la plage et lui offrent une glace

Il y a 2 mois, une chienne nommée Velvet a été sauvée par l’association thaïlandaise Happy Doggo après avoir été attaquée par une meute de canidés errants. La rescapée, qui s’en est sortie avec 30 points de suture, a récemment été adoptée. Elle est sur le point de rejoindre sa nouvelle famille et de vivre la vie merveilleuse qu’elle mérite.

Au début du mois de mars, notre rédaction vous contait l’histoire de Velvet, attaquée par une meute de chiens errants en Thaïlande. Sauvée par l’association Happy Doggo, fondée par Niall Harbison, l’ex-va-nu-pattes a eu droit à 30 points de suture et des soins divers, notamment contre les puces et les tiques « qui lui dévoraient la peau ».

« À cause de l’état rugueux et abîmé de sa peau, je l’ai surnommée Velvet, avait déclaré le sauveteur animalier sur son compte Instagram, parce qu’un jour prochain, lui chuchotai-je dans le camion, sa peau sera douce comme du velours. » C’est exactement ce qu’il s’est passé, grâce au dévouement de son équipe.

© @wearehappydoggo / Instagram (capture d'écran)

« Nous avons enfin pu lui annoncer la bonne nouvelle »

Au sein du refuge, la chienne s’est remise de son traumatisme et de ses blessures. Elle a également révélé sa véritable personnalité. « Il y a 2 mois, nous avons eu le cœur brisé pour Velvet, a confié Niall Harbison, nous l'avons trouvée couverte de morsures après avoir été prise pour cible par une meute de chiens errants… Elle est tout simplement trop douce pour se défendre. »

© @wearehappydoggo / Instagram (capture d'écran)

« Depuis, nous lui avons promis qu'elle ne retournerait jamais à la rue, poursuit-il, et après des semaines de convalescence, nous avons enfin pu lui annoncer la nouvelle… elle a trouvé son foyer pour toujours. »

Dans une vidéo diffusée sur Instagram et relayée par Pet Helpful, on peut voir le bénévole s’approcher de Velvet avec une pancarte sur laquelle est écrit « Tu es adoptée ! » Bientôt, la chienne prendra l’avion pour rejoindre sa nouvelle maison qui se trouve au pays de Galle.

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Une journée spéciale

Pour célébrer cet heureux dénouement, ses bienfaiteurs lui ont organisé une journée spéciale avant son départ. « Nous avons fêté ça avec une sortie à la plage et sa toute première glace, car elle partira bientôt vivre en Angleterre, indique Niall, son âme douce l’a finalement conduite exactement là où elle devait être. »

Loin des dangers de la rue, Velvet pourra commencer un nouveau chapitre de sa vie dans un autre pays et savourer pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

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© @wearehappydoggo / Instagram (capture d'écran)

Le conseil de Woopets : que faire si votre chien a été mordu ?

Si votre chien a été mordu par un congénère, nous vous invitons à garder votre calme. Examinez rapidement la plaie, puis rincez-la à l’eau claire avant de la désinfecter pour limiter le risque d’infection.

Même si la blessure semble légère, nous vous recommandons de suivre l’évolution de son état dans les heures qui suivent et d’en parler à votre vétérinaire. Une consultation s’impose si la plaie est profonde ou si votre petit compagnon souffre ou paraît abattu. Enfin, essayez d’identifier l’animal responsable de l’attaque et renseignez-vous sur ses vaccins, si possible.