« Il mérite ce qu'il y a de mieux », un maître attentionné offre à son chien handicapé une journée inoubliable à la plage (vidéo)

Il suffit de peu de choses pour rendre son compagnon à 4 pattes heureux. Jerry l’a bien compris et a décidé d’amener à la plage Pebbles, son Welsh Corgi handicapé. Au cours de leurs jeux, ils ont été filmés par un passant qui a été touché par la scène. La vidéo, publiée sur TikTok, a accumulé des millions de vues et reçu des centaines de milliers de mentions “J’aime”.

Pebbles est une femelle Welsh Corgi Pembroke de 10 ans. Malheureusement, elle souffre de plusieurs pathologies : la maladie de Lafora, une affection neurologique rare s’apparentant à l’épilepsie, et une myélopathie dégénérative qui affaiblit son train arrière et conduit à la paralysie.

Dans sa lutte quotidienne, la boule de poils peut compter sur l’aide et l’amour inconditionnels de son maître : Jerry. Ce dernier expliquait récemment à Newsweek , qu’avant la maladie, il emmenait sa compagne à 4 pattes tous les jours à la plage . Cependant, les médicaments antiépileptiques de la chienne étant altérés par l’eau salée, cette parenthèse de bonheur marin a dû être arrêtée.



© @instapebs / TikTok - Instagram

Pourtant, Jerry a décidé qu’il était temps pour sa boule de poils adorée de se faire plaisir, jugeant que cela faisait “un moment qu'elle n'avait pas passé une journée à la plage”. Il a donc équipé Pebbles d’un gilet de sauvetage, celui-ci étant relié à une corde. L’objectif pour le maître attentionné était de reproduire les séances de jeux d’avant la maladie. Cela consistait simplement à lancer un bâton dans la mer, et Pebbles se chargeait de le ramener, quelle que soit la taille des vagues. Désormais, c’est aidé de son maître, que le toutou reproduit ces gestes.

Au cours de leur jeu, le duo a été filmé par Jeevin Gill, un humoriste qui passait par là et qui a été touché par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il a ensuite décidé de publier les images sur son compte TikTok, accompagnées de ces mots : “J'ai vu ce type sur la plage avec un chien dont les pattes ne fonctionnaient plus. Cet homme mérite que tout ce qu'il y a de mieux lui arrive”.

Rapidement, la vidéo a connu un franc succès sur le web. Les internautes ont été plus de 3 millions à visionner le clip de quelques secondes. Bouleversés, ils ont également été nombreux à commenter, soit pour faire part de leur émotion, soit pour partager leur propre expérience avec leur animal handicapé .

Lui aussi touché par tant de sollicitude, Jerry a tenu à remercier les personnes qui lui ont témoigné leur compassion. Il déclare ainsi : “Ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que tout cela est apprécié. J'essaie simplement de rendre à mon chien tout ce qu'il nous a apporté comme joie tout au long de notre vie”.

