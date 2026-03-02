Une chienne qui a attendu au refuge durant 11 ans apprécie chaque seconde de son nouveau quotidien inespéré auprès de sa famille (vidéo)

Lucia a toujours été appréciée des bénévoles de son refuge. Bien connue des uns et des autres, elle y est restée durant 11 longues années. Après de nombreux efforts déployés lors d'événements pour l'adoption ou à travers des publications sur les réseaux sociaux, elle a enfin été adoptée et peut désormais compter sur la présence d’une maîtresse admirative de sa résilience, également professionnelle de l'éducation canine.

Lorsqu’elle a eu enfin accès à sa nouvelle maison, Lucia, la Pitbull de 12 ans, a inspecté tous les recoins avec un immense plaisir. Elle savait sans doute qu’elle avait trouvé l’endroit où poser ses valises. Avant cet événement très réjouissant, la chienne a attendu très longtemps, des années marquées par le doute, l’incertitude et beaucoup d’espoirs déçus.

« Lucia n’a jamais vraiment aimé jouer avec d’autres chiens »

Cette hypothèse est évoquée par Liz Scollo, l’actuelle maîtresse de Lucia. En effet, si les Pitbulls ne rencontrent pas de succès auprès des adoptants, Lucia a aussi été mise de côté du fait de ses problématiques de sociabilité. Par ailleurs, rappelaient les bénévoles à nos confrères de Newsweek, la chienne a toujours été très joyeuse et douce avec les humains. Une si longue attente qui dépasse la décennie est donc étonnante.

@itsforlifedogtraining / Instagram

« Nous l’avons présentée à de nombreuses reprises »

L’équipe du refuge Villalobos Rescue Center (Louisiane, États-Unis), n’a jamais baissé les bras face à la situation de Lucia. La chienne a été présentée lors d’une émission de télévision notamment, et a pris part à plusieurs événements en faveur de l’adoption.

Finalement, c’est en la personne de Liz que la chienne a trouvé l’humaine idéale. Décidée à lui « donner beaucoup d’amour », la propriétaire qui est aussi professionnelle de l'éducation canine est spécialisée dans les problématiques d’anxiété. Elle a tout de suite su s’y prendre avec Lucia.

@itsforlifedogtraining / Instagram

Le bonheur de découvrir son foyer pour la vie

Lorsque la chienne a pu découvrir son nouvel environnement de vie, elle a explosé de joie. Sa bonne humeur était palpable tout au long de sa découverte des pièces de la maison. Observer, sentir, toucher, tous les sens de la Pitbull étaient en éveil. La vie en refuge était derrière elle et elle semblait le savoir pertinemment.

A lire aussi : "Son cerveau de chiot essaie de comprendre", un Golden Retriever découvre un canard pour la première fois et peine à contenir son excitation (vidéo)

Son quotidien, Lucia le passe désormais « collée » à sa maîtresse. « Elle adore nous accompagner et participer à tout ce que nous faisons », soulignait-elle. Elle a une préférence pour les sorties en voiture qui lui permettent de voir du pays, toujours en bonne compagnie.