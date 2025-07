Dans un refuge, ce chien est ignoré par les visiteurs à cause de son handicap, jusqu’au jour où sa vidéo change son destin

Ses bienfaiteurs le disent : Darby a tout pour plaire. Il est de petite taille, ne pèse pas lourd et est encore jeune, soit tout ce que recherchent les adoptants en général. Il y a toutefois quelque chose que ces derniers n'apprécient pas chez lui, son handicap. Lors des événements d'adoption, le chien fait même l'objet de moqueries auprès du public. Une situation que l'une de ses bienfaitrices a décidé de dénoncer.

Darby séjourne actuellement au refuge Paw Squad 559, où le personnel prend grand soin de lui. L'une des bénévoles, également utilisatrice de TikTok, l’a pris sous son aile et partage régulièrement des vidéos de lui sur les réseaux sociaux afin qu'il se fasse remarquer.

#rescuedogsoftiktok #Dogsofttiktok #RescueDog #ShelterDog #adoptdontshop #adopt #Love #lovewins #morganwallen #Update ? a thousand years - Christina Perri @crittersandcrystals Everyone has been asking for an update on Darby! ???? Darby is still currently available for adoption. Although we have had a lot of interest, we have not found him the perfect match yet. Darby is a 2 year old, 5 pound boy. He was born with fuzed knee caps so he walks funny. Darby prefers women over men, and is not a fan of young kids. Darby is wonderful with other dogs, and cats. He loves to play with other dogs! Due to his tiny size, he would do best in a home with other small dogs. He is in need of a home with no stairs or pool. Due to his knee caps not being able to move, those two things could be very dangerous for him. Darby loves to cuddle, go on short walks, car rides, play with his stuffed octopus, and ride in your purse. ???? Darby is fixed, UTD on shots, dewormed, flea treated, microchipped, and health checked. He's also had x-rays on his back end. Darby is available for adoption threw Paw Squad 559 in Clovis California. Although we allow out of area adoptions we require families to pick up in person. We do not ship or transport our dogs. Thank you to everyone who helped this boy be seen by the world. ???? I'll never be able to express my gratitude to you all for making my boy feel so loved in his darkest moments. I've been reading him the positive comments when we cuddle on the couch at night. ???? Let's make our boy famous! #TeamDarby

Une indifférence insupportable

En effet, Darby a bien du mal à intéresser les adoptants, car il a un handicap moteur au niveau des genoux. De ce fait, sa démarche est plutôt particulière, mais cela ne l'empêche pas d'être dynamique et de s'amuser comme tous ses autres congénères. Il ne nécessite pas non plus d'attention ou de soins particuliers, hormis l’impossibilité de nager dans une piscine avec des rebords ou de grimper des escaliers.

Malgré cela, à l'occasion d'un événement d'adoption récent, Darby a été totalement laissé de côté, et même moqué par certains : « Les gens viennent aux événements d'adoption, le montrent du doigt [...] Il y en a même eu un où les gens se penchaient au-dessus de l'enclos pour caresser un chien, et ils ont repoussé Darby » témoignait Helga Weiss, présidente de l’association.

#AdoptMe #adoptdontshop #Clovis #California #Raw #rescuedogsoftiktok #Dogsofttiktok #ShelterDog #Sad #Raw #emotional #TeamDarby #Tiny #special #ILoveYou #dontgiveup #morganwallen ? Very Sad - Enchan @crittersandcrystals My precious Darby. ???? I'd choose you over and over again. At just 5 pounds, and two years old, the bestest boy waits for a forever. However because he was born with fuzed knee caps he walks funny & nobody wants him. ???? The perfect lap dog, who enjoys riding in your purse, & just because he's not "perfect" he's overlooked. One day someone's gonna pick you. They will see you like the gem you are. Until then, he will hopelessly look out of the bars of the pen as others walk away in the arms of loving families. Darby is located in Clovis California and available for adoption threw Paw Squad 559. Darby really enjoys giant octopus toys, and could always use more food as he spends a lot of time in foster care. If you would like to help, our wishlist is in our bio. ???? #Adopt

Il se pourrait toutefois que le vent finisse par tourner pour la boule de poils. En effet, sa bénévole préférée et ange-gardien a partagé une vidéo de lui qui est devenue virale sur TikTok. À la suite de la publication, l'animal a obtenu de nombreuses candidatures d'adoption. Pour l'instant, sa perle rare n’a pas été trouvée, mais il se pourrait qu’elle se manifeste très prochainement !