Une famille reçoit un appel inattendu au sujet de sa chienne disparue un soir d'hiver pluvieux 5 ans plus tôt

Après 5 années d’absence, Bella, une Chihuahua texane, a enfin retrouvé le chemin de sa famille. Ce retour improbable, après un mystérieux périple de plus de 1 700 kilomètres, a bouleversé tous ceux qui ont suivi son histoire.

Bella a refait surface au moment où sa famille s’y attendait le moins, cette chienne étant restée introuvable pendant 5 longues années. Son incroyable et émouvante histoire est rapportée par WYMT .

La Chihuahua avait disparu le 31 décembre 2020 alors qu’elle était censée se trouver chez ses maîtres, dans la banlieue de Houston au Texas (Etats-Unis). Il faisait très froid et il pleuvait cette nuit-là. Bella portait sa médaille d’identification et était pucée. Sa famille se demandait comment elle avait réussi à sortir du jardin pourtant clôturé.



Elle s’était aussitôt lancée à sa recherche, distribuant et placardant des affichettes, faisant du porte-à-porte et multipliant les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Avec le temps, leurs espoirs s’étiolaient.

Jusqu’à cet appel totalement inattendu de décembre 2025, leur annonçant que Bella venait d’être retrouvée à plus de 1700 kilomètres de là.

“Bella a été amenée au refuge pour animaux du comté de Winnebago, comme des milliers d'animaux de compagnie chaque année, après avoir été trouvée errante”, raconte Amber Pinnon, coordinatrice des adoptions et du bénévolat dans cette structure d’accueil située à Rockford dans l’Etat de l’Illinois.

Avec l’aide de l’association locale Care for Pets, les responsables du refuge ont découvert que la puce de la chienne était enregistrée à Houston.

“Nous constatons qu'il existe de nombreuses puces non enregistrées ou dont les propriétaires n'ont pas mis à jour les informations, explique Amber Pinnon. Nous procédons fréquemment au traçage des micropuces.”

Voyage retour en avion pour les retrouvailles

Le propriétaire n’en a pas cru ses oreilles lorsqu’on l’a joint par téléphone. “Je pense qu’il se demandait plutôt : ‘Est-ce une arnaque ? Que se passe-t-il ? Sommes-nous sûrs de cela ?’ Et je pense qu’il avait du mal à comprendre”, dit Stephanie Hicks, directrice générale de Care for Pets.

Les 2 organisations ont pu réunir les fonds nécessaires pour permettre à Bella d’effectuer le voyage retour au Texas en avion. Une volontaire l’a accompagnée.



"C'était un moment très émouvant pour tout le monde, confie son maître Sergio Torres au sujet des retrouvailles. Lorsqu'elle m'a vue pour la première fois, on voyait bien qu'elle me reconnaissait encore un peu. Elle était très attachée à mon fils aîné, et quand elle l'a vu, elle a tendu la patte.”