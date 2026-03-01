« Regardez comme il est fier ! », un Labrador passionné de trésors transporte un énorme lapin en peluche jusqu’à sa maison (vidéo)

Lors de ses promenades à Londres (Angleterre), Percy, un Labrador enjoué, ne revient jamais les pattes vides. Avec une passion débordante pour les petits trésors découverts sur le chemin, il transporte fièrement ses trouvailles jusqu’à sa maison. Son dernier butin ? Un énorme lapin en peluche violet !

Lors de leurs promenades quotidiennes, nos amis les chiens ne se contentent pas de se dégourdir les pattes : ils peuvent également faire de véritables découvertes, qu’il s’agisse d’un bâton parfait, d’une balle abandonnée ou même d’un jouet oublié. Percy, un Labrador Retriever au pelage sable, en sait quelque chose : chaque sortie se transforme pour lui en chasse au trésor.

Une passion pour les trésors

Le toutou a en effet une véritable passion pour la collecte de trésors. Fidèle à son instinct naturel de Retriever de rapporter et de transporter des objets, il prend ce rôle très au sérieux et a pris l’habitude de ramener chacune de ses trouvailles à la maison. Il peut simplement s’agir d’un bâton ou même d’un casque perdu comme le montre l'une des vidéos Instagram postées par son maître.

Récemment, Percy a fait une nouvelle trouvaille étonnante lors de sa balade : un gros lapin en peluche violet, qu’il s’est bien évidemment donné pour mission de ramener chez lui.

Mission accomplie !

Dans une vidéo relayée par DogTime, on le voit ainsi se pavaner avec l’énorme lapinou en peluche fermement serré entre ses mâchoires, la queue frétillante de fierté.

© @mylabrachildren / Instagram

Son parcours à travers la ville est impressionnant : il arpente les trottoirs animés de Londres, passant devant des immeubles, des cabines téléphoniques rouges, l'un des bus à impériale emblèmatiques de la ville et même des passants intrigués, sans jamais lâcher son précieux trésor.

À un moment, il franchit une passerelle piétonne de gare, montant et descendant les marches tout en maintenant sa prise. Là où beaucoup de chiens auraient abandonné à mi-chemin, Percy poursuit son chemin avec une endurance remarquable.

« Il est si heureux quand il porte quelque chose. Regardez comme il est fier ! », a écrit son maître en légende de la publication.

© @mylabrachildren / Instagram

Enfin arrivé à la maison, il dépose doucement son trésor sur la pelouse avec la satisfaction du devoir accompli. Vivement la prochaine balade !