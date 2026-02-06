En lice pour devenir le chien le plus grand du monde, ce géant de 63 kilos reste bloqué aux portes de la gloire à cause d'une phobie (vidéo)

Derrière l’allure hors du commun de Samsyhn se cache un chien au parcours aussi attendrissant qu’instructif. Entre admiration et surprises, son histoire - tout comme son gabarit - ne laisse personne indifférent.

Recueilli alors qu’il n’était encore qu’un chiot, Samsyhn, un Dogue Allemand entièrement blanc et sourd, ne cesse aujourd’hui d’étonner par sa taille hors normes et son histoire touchante. Ce géant au grand cœur vit à Cedar Falls, dans l’Etat de l’Iowa (États-Unis), aux côtés de sa maîtresse Jayna Johnson. Cette dernière ne s’attendait pas à voir son compagnon à 4 pattes atteindre de telles proportions.

Lorsqu’elle avait adopté Samsyhn, celui-ci n’avait que 4 mois. Elle savait qu’il deviendrait un chien imposant, comme tous les représentants de sa race, mais elle était loin d’imaginer qu’il mesurerait un jour près d’un mètre de hauteur pour un poids de 63 kilogrammes. A 3 ans, Samsyhn pourrait même continuer à grandir, ce qui le place parmi les candidats potentiels au titre de chien vivant le plus grand du monde, rapporte PetHelpful .



@kcrg.tv9 / TikTok

Malgré son gabarit impressionnant, Samsyhn est décrit comme un chien doux, calme et affectueux, qui séduit tous ceux qu’il rencontre. Lors de ses promenades, il attire inévitablement les regards et suscite l’étonnement, au point d’être considéré comme une véritable petite célébrité locale. A la pension canine qu’il fréquente, ses camarades humains ont rapidement remarqué qu’il semblait dépasser la taille du record actuel.

Cependant, un détail aussi inattendu qu’amusant empêche pour l’instant toute officialisation : Samsyhn a peur du mètre ruban, outil indispensable pour effectuer une mesure reconnue par le Guinness World Records.

Une histoire qui sensibilise à l’élevage responsable

Au-delà de sa taille spectaculaire, Samsyhn porte aussi un message important. Sa robe entièrement blanche, rare chez le Dogue Allemand, est liée à un gène particulier qui est également responsable de sa surdité. Un phénomène bien connu chez plusieurs races de chiens et de chats, qui peut être associé à de nombreux problèmes de santé.

Jayna Johnson rappelle que ce gène peut avoir des conséquences lourdes : atteintes de la vision, troubles auditifs, problèmes de peau, malformations d’organes et espérance de vie parfois réduite. Samsyhn est ainsi exposé à un risque accru de complications médicales tout au long de sa vie, même s’il se porte bien actuellement.

La maîtresse du canidé utilise la notoriété grandissante de celui-ci pour sensibiliser le public à l’importance de l’élevage éthique et responsable.

Qui sait, peut-être que Samsyhn succédera à Zeus et Kevin, s’il parvient néanmoins à surmonter sa crainte du ruban…