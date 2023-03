« Il a une telle force de vivre » : un cheval laissé à l'abandon dans un état d'extrême maigreur renoue avec l'espoir (vidéo)

Les chevaux sont des créatures qui se distinguent par leur puissance et leur noblesse. Hélas, certains d’entre eux, à l’instar d’un dénommé Gatsby, se retrouvent entre de mauvaises mains. Le 15 décembre 2022, l’association Cheval Espoir 38 et les services vétérinaires l’ont retiré d’urgence à sa propriétaire. Et pour cause ! La pauvre bête, couchée dans un pré, se laissait littéralement mourir…

En règle générale, nous avons l’habitude d’observer de magnifiques équidés, emblèmes de la liberté, se détendre ou caracoler dans des écrins de verdure. Les voisins d’une propriétaire de chevaux ont été témoins d’une tout autre scène. Un solipède à la robe baie se trouvait couché sur le sol, sans pouvoir se lever et se mouvoir… depuis une dizaine de jours.

Affamé et épuisé, l’animal caractérisé par une maigreur extrême attendait l’appel du glas. Alors que le brouillard enveloppait petit à petit ses prunelles innocentes et que ses dernières forces s’estompaient, une lumière salvatrice est apparue.

À la suite d’un signalement, l’association Cheval Espoir 38 est intervenue accompagnée des services vétérinaires locaux. Les secouristes ont ressenti un véritable choc en découvrant le mourant, mais aussi le cadavre d’une jument dans un autre pré insalubre et marécageux. Un poney amaigri se tenait également à proximité et a été secouru.

« Cachectique, le cheval était en train de mourir. Cela devait faire des mois de dénutrition pour en arriver à ce stade, a expliqué la présidente de l’organisme à la rédaction de Woopets, il était incapable de se relever seul. Moralement, il était complètement éteint. »

Un combat pour le droit à la vie

Pendant la saisie, les sauveteurs ont utilisé un tracteur et des sangles afin de soulever le cheval baptisé Gatsby. Conduit dans un box, le rescapé ne tenait malheureusement pas sur ses jambes et ne cessait de tomber. Face à cette situation dramatique, ses bienfaiteurs l’ont évacué en ambulance vers une structure adaptée à son état, l’Écurie du Mas de Corcelles (Tullins), qui l’a placé dans une stabulation pour qu’il puisse avoir de l’espace.

Anémié, atteint de piroplasmose (maladie parasitaire du système sanguin) et immunodéprimé, l’équidé a vu sa vie défiler devant ses yeux. Depuis son sauvetage, il a bénéficié d’un important suivi vétérinaire, mais aussi des nombreux témoignages d’affection de ses sauveurs.

En plus de recevoir un traitement antibiotique, Gatsby a suivi des séances d’ostéopathie, de phytothérapie et de physiothérapie. Pendant 3 mois, Marine, la gérante de l’établissement, « venait le matin et la nuit pour le relever avec un tracteur, pour éviter qu’il ne développe des escarres et que les organes internes ne se nécrosent ».

Aujourd’hui, le cheval réussit à se redresser seul et sort au paddock. « Pour l’instant, son quotidien se résume à manger, sortir et reprendre de l’énergie. L’alimentation a pris une grande place dans sa vie, a déclaré notre source, il faut le stimuler pour qu’il se lève, car il a tendance à attendre l’aide de Marine et cela lui coûte encore physiquement. Dans l’ensemble, il se porte mieux et il a repris 150 kg. »

En raison des coûts pharaoniques engendrés par les soins vétérinaires, le transport et la pension, l’organisme a lancé une cagnotte en ligne sur le site Clic Animaux. Il a également porté plainte contre l’ancienne détentrice de Gatsby.

Gatsby le magnifique

L’histoire de Gatsby a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Des myriades de personnes se sont abonnées à la page de l’association Cheval Espoir 38, dans le but de suivre son évolution.

« Il a une telle force de vivre, qu’il a fédéré un nombre incroyable de followers, s’est réjouie notre interlocutrice, quand j’ouvre Facebook le matin, je sais que des internautes attendent d’avoir de ses nouvelles. »

A lire aussi : Ce chien à une oreille, nommé Van Gogh, est devenu célèbre pour ses talents de peintre (vidéo)

À seulement 6 ans, cet équidé a vu la mort de près. Il a été victime de l’étreinte oppressante et meurtrière de la souffrance. Désormais entre de bonnes mains, il restera au nom de l’association jusqu’à ce qu’il parte pour son dernier voyage.

Les membres de l’équipe continuent de travailler d’arrache-pied pour que « Gatsby redevienne magnifique ». Ils ont non seulement apporté de la vitamine à son cœur, mais l’ont aussi aidé à se relever afin qu’il marche vers un avenir meilleur.

Crédits photo : Association Cheval Espoir 38