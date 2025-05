Endormie avec sa famille, cette chienne a flairé la fumée avant tout le monde et leur a sauvé la vie

Quand la fumée s’est immiscée dans leur maison, ils dormaient paisiblement. C’est Lulu, leur chienne, qui a flairé le danger et aboyé sans relâche pour les réveiller. Grâce à son courage, une famille californienne a échappé de justesse aux flammes et a pu alerter les secours, qui sont intervenus massivement et rapidement pour maîtriser l’incendie.