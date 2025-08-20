Grâce à l’instinct de son Labrador, un ancien militaire échappe à un AVC qui aurait pu lui être fatal (vidéo)

Décidément, le flair et l’instinct de nos chers compagnons à 4 pattes sont incroyables. Ceux de Tommy en ont fait la preuve une fois de plus, lorsque le toutou a brusquement réveillé son maître en pleine nuit. Ce dernier finira à l’hôpital, réchappant de peu à une mort certaine.

Hank Ford est un résident du Colorado (États-Unis) qui a passé une grande partie de sa vie à servir son pays dans l’armée et les Marines. Après avoir été déployé dans de nombreux combats, le militaire a fini par souffrir de troubles du stress post-traumatique (TSPT), nous relate le média CBS .

Une fois à la retraite, Hank s’est laissé convaincre par l’équipe locale des Anciens Combattants d’adopter un chien d’assistance . Nous sommes en 2023, et Tommy, un Labrador Retriever âgé de 6 mois à l’époque, fait donc irruption dans la vie de l’Américain.



© CBS / Facebook

Le toutou, formé par l’association Dogs Inc., a été dressé pour réagir au moindre signe d’anxiété montré par son maître. Son premier réflexe est alors de poser sa tête sur les genoux de son humain adoré, tout en levant les yeux vers lui. Et, si cela ne suffit pas, il déploie ensuite les grands moyens : il saute dans les bras de Hank et commence à le lécher.

Petit à petit, un lien très fort s’est développé entre la boule de poils et son maître. Ainsi, bien qu’il n’ait pas été dressé pour cela, Tommy n’hésite pas à le réveiller en cas de cauchemar. Mais récemment, c’est pour une tout autre raison que l’animal à tirer son humain des bras de Morphée. Il était 5h30, et le Labrador ne se comportait pas de manière habituelle : il sautait et il aboyait, ce qu’il ne faisait jamais. Pensant que son chien voulait soulager un besoin urgent, Hank a fini par lui ouvrir la porte. Mais Tommy a refusé de sortir et a continué.



© CBS / Facebook

Au bout d’un moment, le militaire à la retraite comprend que quelque chose ne va pas chez lui et il prend finalement sa tension. Devant les résultats catastrophiques, il décide alors de se rendre à l’hôpital. Sa femme étant déjà partie au travail, c’est donc seul qu’il fera le trajet – ce qui horrifiera d’ailleurs le personnel médical.

Après de nombreux examens, le diagnostic tombe : Hank faisait un épisode de fibrillation auriculaire. Son rythme cardiaque était anormalement irrégulier et il aurait pu finir par faire un AVC massif qui lui aurait été fatal.

Le survivant peut donc remercier Tommy, dont la dévotion et l’amour sans faille lui auront sauvé la vie.