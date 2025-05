Cette femme peut toujours compter sur son chien d'assistance géant, qui l'accompagne même en avion

Dans la vie de tous les jours, Pietra peut compter sur le soutien de son chien d’assistance, Charlie. La boule de poils l’accompagne absolument partout où elle va, et ce, même dans les airs ! En effet, la femme prend parfois l’avion et n’hésite pas à prendre son ami canin avec elle pour que le voyage se passe bien. Un petit détail qui a son importance : la boule de poils mesure près de 80 centimètres !

Pietra Luccas, une influenceuse aux millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, partagent son quotidien à sa communauté au travers de nombreuses publications. Souvent, une grande boule de poils apparaît dans celles-ci. Il s’agit de Charlie, Dogue Allemand d’assistance, qui a d’ailleurs sa propre page sur Instagram. Le toutou fait toujours sensation lorsqu’il apparaît avec sa maîtresse. Une vidéo de lui dans un avion a d’ailleurs particulièrement fait réagir les internautes.

Pietra n’a pas expliqué les raisons qui l’ont poussée à prendre un chien d’assistance. Néanmoins, il n’est pas difficile de constater qu’elle a besoin de lui en permanence à ses côtés. En effet, il semble la suivre partout où elle va et, par conséquent, les 2 ont noué un lien très solide.

@greatcharliedane / Instagram

Un passager hors normes

Récemment, Pietra a dû prendre l’avion et évidemment, Charlie l’a accompagnée ! La boule de poils n’est pas passée inaperçue à bord, car il est rare de voir un chien d’assistance de si grande taille. Sa propriétaire a d’ailleurs expliqué que les gens étaient souvent impressionnés, voire agacés, par sa présence. Elle essaye alors toujours de respecter les personnes qui se trouvent autour d’elle : « Certains passagers n'aiment pas ça, et je le comprends. Mais c'est pour ça que je nous achète 3 sièges. Pendant le vol, Charlie est habitué au silence. Il dort presque tout le temps », partageait à Newsweek.

Heureusement, la plupart du temps, tout le monde finit par comprendre à quel point il est gentil et souhaite le caresser. Néanmoins, étant au travail, Charlie ne peut pas se laisser toucher, car il doit rester concentré. Quoi qu’il en soit, sa présence ne cesse d’attiser la curiosité !

Dans la section des commentaires, les internautes étaient divisés quant à la présence du quadrupède dans l’avion. Certains étaient absolument contre pour diverses raisons, contrairement à d’autres : « Je préfère m'asseoir à côté de lui plutôt que de la plupart des humains », écrivait une personne.

Pietra, quant à elle, essaye d’ignorer les remarques, car elle est dans son bon droit et a besoin de Charlie à ses côtés : « Quand on prend l'avion depuis un aéroport public, il faut accepter les besoins des autres [...] On n'est pas obligé d'aimer ça, mais il faut le respecter », concluait-elle.