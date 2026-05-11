Donné sur un site de petites annonces puis abandonné, ce Malinois cherche une famille aimante qui ne le rejettera jamais

Ursu est un beau Malinois de 4 ans, « qui a été découvert dans de tristes conditions de vie ». En effet, ce chien a été donné sur Leboncoin puis a été abandonné dans un appartement. Aujourd’hui en sécurité à Villeurbanne (69) et proposé à l’adoption, il espère trouver une famille aimante et responsable.

Visible dans le 69 (Rhône) et proposé à l’adoption par Animaux sans famille sur Animaux.fr, Ursu est un Malinois qui fait preuve d’une résilience inspirante, malgré les épreuves endurées.

« Son histoire est malheureusement celle de beaucoup d'animaux victimes d'abandons et de maltraitances, écrit l’association sur la plateforme prônant l’adoption responsable, donné sur Leboncoin, il a été récupéré par une personne qui n'a jamais su lui apporter la stabilité nécessaire. » Par la suite, il a été abandonné de nouveau et laissé livré à lui-même dans un appartement.

« Après un appel à l'aide auprès de notre association, nous n'avons pu fermer les yeux et espérons qu'Ursu aura enfin la chance de connaître une vie meilleure, précisent ses bienfaiteurs, [c’est] un chien débordant d'amour XXL et plein de vie. »

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Ursu Race : Berger Belge Malinois Âge : 4 ans Localisation : Villeurbanne (69100) France Association : Animaux sans famille Rencontrer Ursu

« C’est un vrai cœur sur pattes »

Formidable compagnon de vie, Ursu se montre énergique, câlin et intelligent. Il est proche de l’humain et « pot de colle ».

« C'est un vrai cœur sur pattes, une crème, qui ne demande qu'à donner son amour, souligne l’association, Ursu a juste besoin qu'on lui montre ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Il comprend vite et a toujours soif d'apprendre. Il est gourmand, adore les activités et les exercices avec des friandises. Il se laisse aussi manipuler sans problème. »

Autre qualité ? Le Malinois est propre. Il est également joueur, mais sait se poser. « Il a parfois du mal à contrôler son excitation, sa joie et peut être brusque, mais il arrive rapidement à se calmer en lui proposant un jouet, indiquent ses anges gardiens, nous éviterons les enfants, afin de lui offrir un cadre calme et sécurisant. »

Un chien qui mérite de trouver le foyer de ses rêves

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que ce brave toutou a besoin d’une famille patiente et prête à s’investir dans son éducation. « C'est un loulou sensible, peureux au bruit et à l'agitation urbaine, avec des réactions de stress lorsqu'il croise des congénères, des vélos, des trottinettes et des voitures », apprend-on sur Animaux.fr. De plus, Ursu « a du mal avec la solitude ». Anxieux, il peut se mettre à aboyer en l’absence de ses humains.

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L’association lui cherche un foyer avec jardin, capable de lui proposer des activités physiques et mentales lui permettant de canaliser sa belle énergie. Sa famille idéale doit être disponible et sportive. « Il a de belles années à vivre et mérite de trouver une maison chaleureuse », conclut l’organisation.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Animaux sans famille sur l’annonce Animaux.fr de Ursu.