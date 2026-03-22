« Son doudou de soutien émotionnel », ce chiot opéré trouve le meilleur des réconforts dans sa peluche préférée qu'il serre contre lui (vidéo)

Après avoir subi une intervention chirurgicale, Polli avait besoin de réconfort. Lorsque sa famille l’a récupérée, elle n’a pas oublié de lui apporter sa peluche préférée. Tout au long du trajet en voiture vers la maison, la petite chienne de 3 mois a serré son doudou, qui l’a aidée à s’apaiser.

Lisa Fiore et son compagnon ont récemment adopté Polli dans un refuge pour animaux. Lors de leur première rencontre, le chiot femelle a reçu une adorable peluche en forme d’âne qui est devenue son doudou. Depuis, elle s’endort toujours contre ce dernier.

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Newsweek, on apprend que la petite chienne a dû subir une opération chirurgicale. Quand ses adoptants l’ont récupérée à la clinique vétérinaire, ils n’ont pas oublié d’emporter la peluche. À sa sortie, la boule de poils était désorientée et épuisée. Elle avait grandement besoin de réconfort.

Une peluche réconfortante

Dans la voiture, Polli s’est allongée contre Lisa et a serré son âne en peluche. Grâce à lui, la petite chienne de 3 mois a commencé à se détendre. « Dès qu'elle l'a eu, elle l'a attrapé et serré contre elle, confie son humaine préférée, on aurait dit qu'elle pleurait et qu'elle le serrait fort pour se réconforter. C'était adorable. »

Sur le chemin du retour, Polli a fini par s’endormir avec son doudou. Mais cette scène n’a pas étonné Lisa. En effet, la boule de poils dort tous les soirs avec son âne. De plus, elle joue avec et le promène dans toute la maison. « Nous avons dû en acheter plusieurs exemplaires de rechange tellement elle l'adore », explique-t-elle.

© @alongcamepolli / TikTok (capture d'écran)

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Une vidéo toute douce, qui est devenue virale

Aujourd’hui, Polli s’est bien remise de son opération et a retrouvé son énergie habituelle. Sa peluche préférée continue de l’accompagner dans toutes ses aventures.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 1,2 million de fois et a récolté plus de 209 000 mentions « j’aime ». « Oh, c'est son doudou de soutien émotionnel ! », commente une internaute sous le charme de cette adorable boule de poils. « Offrez-lui une petite attention supplémentaire et un bisou de la part de son fan de TikTok », écrit un autre utilisateur.