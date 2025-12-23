Un homme au grand coeur fait don d'un terrain boisé de 380 000 m2 pour rendre les chiens heureux

Alors que de nombreuses villes cherchent à offrir davantage d’espaces de liberté aux chiens, l’une d’elles, aux Etats-Unis, s’apprête à franchir une étape importante grâce à la générosité d’un habitant passionné. Un nouveau parc, pensé comme un refuge naturel où canidés et maîtres pourront partager de grands moments de détente, est sur le point de voir le jour. Une initiative qui enthousiasme déjà la communauté locale, très attachée au bien-être de ses compagnons à 4 pattes.

Belfast, dans l’Etat du Maine (Etats-Unis), se dotera bientôt d’un vaste parc où les chiens pourront courir et jouer librement, sans être tenus en laisse. A l’origine de cette initiative, on retrouve un homme connu au sein de la communauté locale pour sa générosité et l’amour qu’il voue aux toutous, étant lui-même propriétaire canin. Charles Beck a décidé de faire don d’une partie de ses possessions foncières à la ville pour en faire un espace qui leur est entièrement dédié.



Baptisé Fristad Trails, ce terrain boisé s’étend sur 38 hectares. Il comprend tout un réseau de sentiers que Charles Beck a lui-même aménagés, débroussaillés et équipés depuis près de 10 ans. Plusieurs de ces chemins longent un cours d’eau appelé Little River. Il a pensé cet endroit comme un véritable havre de paix pour les chiens et leurs maîtres.



Les membres du conseil municipal de Belfast ont approuvé ce don à l’unanimité lors d’une réunion s’étant tenue le 18 novembre 2025.

“Une communauté qui aime beaucoup les chiens”

Charles Beck explique au média local News Center Maine que cette idée lui est venue de son enfance passée en Suède, où “il y avait des espaces verts publics partout, des chiens qui couraient, c'était tout simplement génial.”



“Je vieillis, poursuit-il. Je ne voudrais pas que ce lieu accueille des constructions après ma disparition, et je souhaite qu’il reste en l’état pour le bien de la communauté”.

“Il savait exactement ce qu'il voulait et comment il voulait que cela soit fait”, assure, pour sa part, la conseillère Mary Mortier, qui a voté en faveur de ce projet. “Il n'y a rien de mieux pour les habitants de Belfast qu'une telle opportunité : un lieu alternatif pour leurs chiens. Nous sommes une communauté qui aime beaucoup les chiens”, ajoute-t-elle.

