Retrouvé grâce à sa puce, son propriétaire refuse de le reprendre et abandonne une nouvelle fois son chiot aux pattes déformées

Ducky fait tristement partie des animaux abandonnés sans raison apparente, simplement parce que leur propriétaire ne veut plus d’eux. Quand l’animal est arrivé au refuge, il avait toutes les raisons d’en vouloir à la terre entière. Pourtant, il a immédiatement choisi la résilience et a touché ses sauveteurs en plein cœur.

Ducky a été abandonné dans un refuge californien basé à Lancaster (États-Unis). Le personnel se faisait du souci pour ce chiot handicapé, car il ne savait pas s’il parviendrait à s’adapter à son nouvel environnement. Le toutou a vite prouvé le contraire en se montrant très à l’aise et détendu sur place. Son innocence et sa joie contagieuse ont touché ses bienfaiteurs, qui espèrent désormais lui trouver une famille aimante.

Ducky avait autrefois la sienne, mais difficile de dire si son propriétaire l’a aimé un jour. Ce dernier a pu être identifié grâce à la micropuce du quadrupède, détectée grâce au lecteur. Les sauveteurs du chien ont alors découvert qu’il n’était pas errant et qu’il vivait avec une personne. Ils l’ont contactée, mais celle-ci a déclaré qu’elle ne voulait plus de lui, comme le mentionnait The Dodo .

Une résilience à toute épreuve

Le quadrupède, qui n’est encore qu’un chiot, est alors resté au refuge dans l’indifférence la plus totale de son ancien détenteur. Si sa vie ne semblait pas compter pour ce dernier, elle était importante pour ses bons Samaritains. Ils souhaitaient plus que tout lui offrir un nouveau départ. Pour commencer, ils ont souhaité s’assurer qu’il était en bonne santé en l’emmenant consulter un vétérinaire. En effet, Ducky a les pattes déformées, elles se dirigent vers l’extérieur.

Le praticien a déterminé que cela ne le gênait pas et n’occasionnait aucune douleur chez lui. Ducky a donc pu rejoindre une famille d’accueil et a fait l’unanimité sur place : « Il est tellement drôle et affectueux [...] Et il aime tout le monde », bénévole du centre de soins pour animaux de Lancaster, en charge du toutou.

De même lorsqu’il a rejoint une nouvelle maison d’accueil, où il a su se faire aimer instantanément par ses hôtes. En somme, Ducky a décidé d’oublier son passé pour avancer et n’en a jamais voulu aux humains malgré son abandon. Evelyn espère qu’il trouvera une maison aimante, celle qu’il mérite depuis toujours, car c’est une boule de poils merveilleuse : « Le jour où j’apprendrai qu’il a été adopté, mon cœur fondra. C’est vraiment un chien exceptionnel », assurait-elle.