Félinacs, le salon dédié au bien-être des animaux de compagnie, se déroulera le 14 mai prochain près de Nantes

Professionnels du secteur animalier et amoureux de boules de poils se donnent rendez-vous à La Carrière de Saint-Herblain (44) le 14 mai prochain, à l’occasion de la 4e édition de Félinacs. Ce salon animalier se consacre au bien-être des chiens, des chats et des NAC, et propose à ses visiteurs de nombreux ateliers et conférences destinés à mieux comprendre son animal de compagnie.

Chez Félinacs, le bien-être de l’animal est une priorité. Cet engagement est essentiel, surtout lorsqu’on sait que les maltraitances animales ont augmenté en 2022 (l’année dernière, la SPA a reçu 24 000 signalements à ce sujet). Il est alors temps, plus que jamais, d’améliorer la qualité de vie de nos animaux de compagnie.

Félinacs, le salon destiné au bien-être animal

Ce 14 mai 2023, le salon Félinacs s’installe à La Carrière de Saint-Herblain, près de Nantes (44), afin de sensibiliser le grand public à des pratiques plus douces dans l’univers des animaux de compagnie, et à une consommation plus éthique à travers des stands, des conférences et des ateliers.

Fort de ses précédentes éditions, le salon attend des centaines de visiteurs de toute la France (plus de 600 l’an dernier) et compte, une nouvelle fois, récolter de nombreux dons à destination des associations en faveur de la cause animale. Leurs stands seront d’ailleurs présents sur les lieux de l’évènement.

De 10h à 18h, plus de 50 exposants sélectionnés avec soin seront à l’écoute des visiteurs, et les guideront vers l’adoption de meilleures pratiques. Des animations autour de l’ostéopathie animale, ou encore des démonstrations de sports canins feront partie des multiples activités disponibles.

Les NAC (nouveaux animaux de compagnie) seront, eux aussi, mis à l’honneur. Des représentants de ce secteur conseilleront le grand public sur les besoins vitaux de chaque espèce et seront présents pour démentir les idées reçues à leur sujet.

Puisque le bien-être des chiens, des chats et des NAC est primordial chez Félinacs, il n’y aura pas de vente ni d’exposition d’animaux sur place. Les seuls animaux présents seront ceux qui auront été inscrits en amont aux ateliers professionnels de Félinacs.

Un salon labellisé « 1% pour les animaux »

Tout comme Woopets, Félinacs a adhéré à la philosophie YouCare : labellisé « 1% pour les animaux », il reversera 1% des ventes de son salon (billetterie et stands) au label pour œuvrer à la sauvegarde des animaux sauvages et de la biodiversité.

@ Florian Luce

Tarifs entrée : 8€ pour les adultes, 5€ pour les jeunes de moins de 18 ans, et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Certains ateliers sont payants et sur inscription. Plus d’information sur felinacs.fr.