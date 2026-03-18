Ils rendent un chiot perdu à ses propriétaires et 3 mois plus tard, il revient chez eux pour de bon

Aux États-Unis, une famille qui avait recueilli un petit chien errant transi de froid pensait lui dire adieu définitivement après l’avoir rendu à son propriétaire. Pourtant, quelques mois plus tard, un appel inattendu a tout changé : ses maîtres ne voulaient plus le garder et ses bons samaritains pouvaient le récupérer s’ils le souhaitaient. Ils n’ont pas hésité une seconde !

En décembre 2025, Hannah Lazar, une habitante du Michigan (États-Unis), a expliqué sur son compte Threads avoir recueilli un petit chien errant, laissé seul dans le froid depuis plusieurs jours. Le toutou ne disposant pas de puce d’identification, la famille d’Hannah a décidé de l’héberger temporairement, jusqu’à ce que son propriétaire se manifeste 10 jours plus tard, le jour de Noël. Les Lazar ont donc dû se résoudre à dire au revoir à la boule de poils. Ils ne savaient pas encore que leur séparation serait de courte durée…

Un appel doux-amer qui change tout

Près de 3 mois plus tard, Hannah a reçu un appel inattendu : les propriétaires du chiot ne voulaient plus de lui et l’avaient confié à la fourrière. Les craintes qu’elle avait ressenties lors de son sauvetage s’étaient donc confirmées. La bonne nouvelle était que le chien allait enfin revenir chez elle.

© @hannnahhlazar / Threads

« Les services de protection animale nous ont appelés pour dire que le propriétaire initial souhaitait s’en séparer pour une raison inconnue », a expliqué la jeune femme à Newsweek. « Ils ne nous ont pas précisé pourquoi, mais nous avons dit que nous le reprendrions. »

Lorsque le frère d’Hannah est allé chercher le petit toutou, son ancien propriétaire s’est ainsi contenté de lui remettre ses gamelles, expliquant simplement que « cela ne leur convenait plus ».

© @hannnahhlazar / Threads

Baby avait déjà trouvé sa vraie famille

Initialement nommé Weston, le petit chien porte désormais le nom affectueux de Baby. Depuis son retour chez les Lazar, il a bien grandi et s’épanouit pleinement dans sa nouvelle famille. Son histoire illustre bien à quel point même un accueil temporaire peut créer des liens forts, tant pour les animaux que pour les humains.

Son parcours a également beaucoup touché les internautes qui ont inondé la page Threads d’Hannah de commentaires enthousiastes, affirmant notamment que Baby était « destiné » à rester avec les Lazar. « Il est magnifique et heureux », a écrit l’un d'entre eux, tandis qu’un autre s'est réjoui que le service de contrôle des animaux ait contacté Hannah plutôt que de remettre le chien à l’adoption.

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© @hannnahhlazar / Threads

Certains internautes se sont aussi indignés devant le comportement des anciens propriétaires : « Oh mon Dieu, quels maîtres terribles ! », peut-on ainsi lire sous la publication. Hannah, quant à elle, ne souhaite pas les juger, évoquant la possibilité de difficultés financières ou d’autres raisons plus graves. L’essentiel est que Baby ait retrouvé sa vraie famille et qu'il soit pleinement heureux désormais.