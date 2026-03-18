Ils rendent un chiot perdu à ses propriétaires et 3 mois plus tard, il revient chez eux pour de bon
Aux États-Unis, une famille qui avait recueilli un petit chien errant transi de froid pensait lui dire adieu définitivement après l’avoir rendu à son propriétaire. Pourtant, quelques mois plus tard, un appel inattendu a tout changé : ses maîtres ne voulaient plus le garder et ses bons samaritains pouvaient le récupérer s’ils le souhaitaient. Ils n’ont pas hésité une seconde !
En décembre 2025, Hannah Lazar, une habitante du Michigan (États-Unis), a expliqué sur son compte Threads avoir recueilli un petit chien errant, laissé seul dans le froid depuis plusieurs jours. Le toutou ne disposant pas de puce d’identification, la famille d’Hannah a décidé de l’héberger temporairement, jusqu’à ce que son propriétaire se manifeste 10 jours plus tard, le jour de Noël. Les Lazar ont donc dû se résoudre à dire au revoir à la boule de poils. Ils ne savaient pas encore que leur séparation serait de courte durée…
Un appel doux-amer qui change tout
Près de 3 mois plus tard, Hannah a reçu un appel inattendu : les propriétaires du chiot ne voulaient plus de lui et l’avaient confié à la fourrière. Les craintes qu’elle avait ressenties lors de son sauvetage s’étaient donc confirmées. La bonne nouvelle était que le chien allait enfin revenir chez elle.
« Les services de protection animale nous ont appelés pour dire que le propriétaire initial souhaitait s’en séparer pour une raison inconnue », a expliqué la jeune femme à Newsweek. « Ils ne nous ont pas précisé pourquoi, mais nous avons dit que nous le reprendrions. »
Lorsque le frère d’Hannah est allé chercher le petit toutou, son ancien propriétaire s’est ainsi contenté de lui remettre ses gamelles, expliquant simplement que « cela ne leur convenait plus ».
Baby avait déjà trouvé sa vraie famille
Initialement nommé Weston, le petit chien porte désormais le nom affectueux de Baby. Depuis son retour chez les Lazar, il a bien grandi et s’épanouit pleinement dans sa nouvelle famille. Son histoire illustre bien à quel point même un accueil temporaire peut créer des liens forts, tant pour les animaux que pour les humains.
Son parcours a également beaucoup touché les internautes qui ont inondé la page Threads d’Hannah de commentaires enthousiastes, affirmant notamment que Baby était « destiné » à rester avec les Lazar. « Il est magnifique et heureux », a écrit l’un d'entre eux, tandis qu’un autre s'est réjoui que le service de contrôle des animaux ait contacté Hannah plutôt que de remettre le chien à l’adoption.
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Certains internautes se sont aussi indignés devant le comportement des anciens propriétaires : « Oh mon Dieu, quels maîtres terribles ! », peut-on ainsi lire sous la publication. Hannah, quant à elle, ne souhaite pas les juger, évoquant la possibilité de difficultés financières ou d’autres raisons plus graves. L’essentiel est que Baby ait retrouvé sa vraie famille et qu'il soit pleinement heureux désormais.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
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