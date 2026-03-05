« La meilleure sœur du monde ! », parfaitement immobile, cette patiente chienne Golden Retriever se laisse tendrement caresser par un bébé fasciné (vidéo)

Les enfants et les animaux peuvent nouer des relations uniques, qui réchauffent le cœur de leurs parents. Dans une vidéo diffusée sur Internet, on peut voir un adorable Golden Retriever faire preuve de patience et de douceur envers le bébé de ses adoptants, qui veut absolument le caresser.

Le lien pouvant se tisser entre un enfant et un animal peut être extrêmement fort. Ils savent ressentir un amour inconditionnel, et le manifestent pleinement. Quand ils grandissent ensemble dans un foyer aimant, ils offrent des scènes absolument adorables aux parents.

© This is Bailey / YouTube (capture d'écran)

Dans une vidéo publiée sur YouTube et relayée par le média Parade Pets, on voit un bébé couché sur le dos qui essaye de toucher une femelle de race Golden Retriever installée à ses côtés. La chienne, extrêmement patiente et douce, se laisse toucher par ce petit être fragile, sans effectuer le moindre mouvement brusque susceptible de l’effrayer.

Comme le montre le clip, le bébé – répondant au nom de Sofia – est très intéressé par la fourrure de la chienne et ne cesse de la regarder, fasciné.

© This is Bailey / YouTube (capture d'écran)

« Un véritable ange protecteur »

Depuis sa mise en ligne sur le compte YouTube « This is Bailey », la vidéo a été vue 24 000 fois et a reçu plus de 1 000 mentions « j’aime ».

« Dans ce tendre moment, un Golden Retriever reste parfaitement immobile tandis qu'un bébé tend sa petite main, peut-on lire dans la description, la patience sereine du chien et la curiosité tranquille du bébé créent une interaction paisible et touchante. Pas de précipitation, pas de mouvement brusque : juste de la confiance, de la douceur et une belle connexion qui se tisse en temps réel. »

A lire aussi : « J'étais dévastée et incrédule », elle découvre son chien adopté par une autre famille et se bat pour le récupérer

De nombreux internautes, touchés par ces tendres images, se sont exprimés dans la section dédiée aux commentaires. « La meilleure sœur du monde ! Patiente, calme, un véritable ange protecteur ! Et la belle Sofia, amicale et adorable ! », écrit, par exemple, une utilisatrice sous le charme du duo. « Les deux sont magnifiques, un sentiment de paix m'envahit en regardant la vidéo », confie une autre personne.

Bien sûr, rappelons que les interactions entre les enfants en bas âge et les animaux doivent être encadrées. Les tout-petits ne contrôlent pas encore bien leurs gestes et peuvent, sans le vouloir, faire mal ou effrayer leur compagnon à 4 pattes. La présence d’un adulte permet de prévenir les accidents, d’apprendre à l’enfant le respect et la douceur, et de garantir le bien-être de l’animal.