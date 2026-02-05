Pour retrouver son maître sans-abri disparu, un Pitbull affectueux n’hésite pas à sauter dans la voiture d’une inconnue (vidéo)

Quand Vanessa a vu un chien amical errer seul avant de sauter joyeusement sur la banquette arrière de sa voiture, elle ignorait qu’il était déjà une petite célébrité dans son quartier et qu’il appartenait à un sans-abri très apprécié. Grâce à sa bienveillance et à l’aide de la communauté, le chien a heureusement pu retrouver rapidement son maître lors de touchantes retrouvailles.

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un chien se promener seul. Alors, quand Vanessa Beard, une habitante du Tennessee (États-Unis), a vu un Pitbull blanc amical déambuler dans son quartier sans son maître, cela a immédiatement attiré son attention.

Un mystérieux chien errant

Sans hésiter, Vanessa s’est arrêtée pour saluer le chien, et celui-ci, reconnaissant, n’a pas perdu une seconde pour monter dans sa voiture. Joyeux et affectueux, il semblait habitué à la présence humaine, mais pourquoi se retrouvait-il seul dans le quartier ? Visiblement, il cherchait de l’aide.

© @vanessaleebeard / TikTok

Heureusement, Vanessa a immédiatement su quoi faire : elle l’a emmené chez le vétérinaire pour vérifier s’il était éventuellement équipé d’une puce électronique.

Ce n'était pas le cas, mais même si aucun propriétaire n’a pu être retrouvé par ce biais, quelques publications sur les réseaux sociaux locaux ont permis à la jeune femme d'en savoir plus sur son identité : ce gentil chien à 3 pattes s’appelait Knuckles et il était déjà une petite célébrité dans son quartier.

Une réunion émouvante

Knuckles et son maître, un sans-abri du quartier, sont en effet tous 2 très appréciés de la communauté, et il était très étrange de voir le chien seul sans son fidèle compagnon. Comme le rapporte PetHelpful, les voisins ont rapidement commencé à s’inquiéter.

Par bonheur, quelques jours plus tard, l’homme est rentré sain et sauf à la maison où il recharge régulièrement son téléphone. Grâce aux coordonnées que Vanessa avait laissées, il a pu retrouver très vite son bien-aimé Knuckles, comme en témoigne une touchante vidéo TikTok.

@vanessaleebeard The update we all were waiting for!!! We found his dad!!!! I got a call from the home I left my number at where the homeless man frequently visits and they said he finally showed up! They were also originally pretty worried about him as this is not normal he disappears and isn’t with his pup. I am not sure exactly what happened or how they got separated, but what matters is we got them reunited all thanks to some incredible and helpful groups on Facebook, couldn’t have done this without you guys! I sent Knuckles home with a goodie bag full of treats, toys, bones, food and a new leash. And come to find out, many neighbors help and feed the pup all the time so he is very loved in the community! ?? ? original sound - Headbangers Dan

« Je ne sais pas exactement comment ils ont été séparés, mais grâce à des groupes Facebook incroyablement serviables, nous avons pu les retrouver. Je n’aurais pas pu y arriver sans eux ! », a confié Vanessa sur les réseaux.

© @vanessaleebeard / TikTok

Grâce à la générosité de Vanessa et à la mobilisation des voisins, Knuckles a pu retrouver sa famille avec un sac rempli de friandises, de jouets et d’une nouvelle laisse. Une chose est sûre, malgré les épreuves qu'ils rencontrent, le gentil toutou à 3 pattes et son maître peuvent compter sur une communauté bienveillante qui veille sur eux au quotidien.